Sony MAS-A100 è un microfono beamforming da soffitto per conferenze e lezioni

Sony ha annunciato il lancio del nuovo microfono beamforming MAS-A100, una soluzione pensata per lezioni e presentazioni “a mani libere”.

Concepito per applicazioni come riunioni, lezioni, presentazioni e non solo, questo microfono da installazione a soffitto è presentato come in grado di offrire f”unzioni avanzate di nitidezza audio sia per lo speech reinforcement che per le registrazioni”, grazie alla combinazione della tecnologia beamforming e della funzione Intelligent Feedback Reducer.

Il microfono offre un’uscita a due canali per la registrazione simultanea di un’area ampia, catturando sia la voce del presentatore che le voci di studenti/partecipanti. Grazie al supporto di Dante e a PoE che facilita l’installazione, MAS-A100 può a migliorare in modo significativo l’esperienza audio nelle strutture education e corporate.

Le presentazioni a mani libere con speech reinforcement sono possibli grazie a una tecnologia di elaborazione audio definita ” esclusiva” dal produttore, enza bisogno di ricorrere a microfoni portatili o da indossare, e senza richiedere la gestione di ulteriori batterie e dispositivi.

Tutto questo è possibile dalla combinazione della tecnologia beamforming e di una funzionalità denominata “Intelligent Feedback Reducer”, in grado di estrarre i suoni del parlato ed eliminare il feedback indesiderato mediante algoritmi e l’elaborazione digitale del segnaley. Dopo aver catturato la voce, la funzione Automatic Gain Control del microfono regola automaticamente il volume in uscita per offrire risultati uniformi a prescindere dalla posizione del presentatore, per lezioni e presentazioni più comprensibili.

L’uscita a due canali del microfono beamforming offre speech reinforcement e recording simultaneo, grazie a canali di uscita dedicati. Il microfono offre, inoltre, un range elevato e consente di registrare non solo la voce del presentatore ma anche quella di studenti e partecipanti. Sono infine incluse funzioni di riduzione automatica del rumore per minimizzare i suoni di sottofondo generati da climatizzatori, proiettori, ecc, ideale per le registrazioni di lezioni e riunioni.

Il microfono può essere integrato in configurazioni AV esistenti e utilizzato con vari rodotti grazie al supporto di Dante, standard per l’audio-over-IP digitale. È supportata anche la tecnologia PoE (Power over Ethernet), semplificando l’installazione e la gestione dell’alimentazione grazie all’utilizzo di un unico cavo di rete. La funzione Automatic Calibration ottimizza i parametri dell’elaborazione audio grazie alla generazione e alla cattura del segnale di test durante il processo di installazione. Il software gratuito “Microphone Array System Manager” (MASM-1) del produttore aiuta a centralizzare la configurazione e la gestione di più microfoni in vari ambienti connessi tramite IP.

Il lancio del microfono beamforming è previsto per la primavera del 2020. Il prezzo non è stato comunicato. Ulteriori dettagli a Integrated Systems Europe (ISE) 2020 è la più grande fiera del settore audio/video dedicata ai professionisti dell’integrazione di sistemi, allo stand 1-N20 dall’11 al 14 febbraio 2020.