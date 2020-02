Gocomma 4-in-1, il lettore MicroSD con connettore Lightning, MicroUSB e USB-C che costa solo 9,15 euro

Gocomma lancia il lettore il lettore MicroSD 4-in-1 con connettore Lightning, MicroUSB e USB-C. Un’idea davvero interessante, per un accessorio particolarmente utile e versatile, soprattutto per quanti dispongono in casa di dispositivi iOS e Android, così da poterli sfruttare a pieno senza necessità di acquistare diversi hub. Al momento si acquista in offerta lampo a 9,15 euro.

Il lettore di schede Gocomma 4-in-1 eccelle nella compatibilità con i diversi dispositivi esterni, e risolvere il problema di spazio disponibile, oltre a consentire il trasferimento di file da un dispositivo all’altro. Il funzionamento della periferica è presto detto: è sufficiente inserire una MicroSD e collegare il lettore tramite connettore USB-C, MicroUSB o Lightning ai vari dispositivi, come smartphone o tablet Android, o su iPhone e iPad.

Grazie a questo accessorio sarà possibile salvare immagini, video e altri file sulla scheda di memoria, potendo poi leggerli, aprirli e condividerli su altri dispositivi. Gocomma 4-in-1 presenta, a livello di connessioni, una Interfaccia di scheda MicroSD, un connettore micro USB, una di tipo C, e un’interfaccia Lightning.

Tramite questa periferica sarà possibile, ad esempio, “alleggerire” la memoria di uno smartphone, spostando foto ed elementi multimediali su questo particolare hub, potendo poi visionarle ogni qual volta lo si desidera. Da notare, che la periferica Gocomma supporta schede di memoria fino a 256 GB, che sono comunque più che sufficienti per salvare un numero di file spropositato.

L’accessorio pesa davvero poco, appena 70 grammi, quindi facile da trasportare anche in tasca. Si acquista in offerta lampo a 9,15 euro. Clicca qui per acquistarlo.