PS5 Pro è il top per giocare, anche nel prezzo

Pubblicità

Rispetto alle dettagliate anticipazioni non ci sono grandi novità, ciò nondimeno PS5 Pro rappresenta un bel salto in avanti in termini di hardware e prestazioni, un potenziale che i primi acquirenti potranno sfruttare fin da subito, a patto di essere disposti ad affrontare un prezzo iniziale sostenuto.

I preordini inizieranno il 26 settembre con disponibilità e consegna a partire dal 7 novembre, sia in USA che in Europa con un prezzo di listino UE di ben 799 euro. A fronte di una spesa sostenuta per la console, Sony promette il meglio dell’hardware e della tecnologia in box da salotto.

La GPU è stata potenziata e ingrandita, ora vanta il 67% in più di unità di calcolo, la memoria è più veloce del 28%. Questo permette al sistema una velocità fino al 45% superiore nel rendering dei giochi e anche di aumentare i frame rate senza dover rinunciare a dettagli, effetti e qualità.

Gli ingegneri Sony hanno fatto tuto il possibile per non obbligare più gli utenti a scegliere tra grafica ricca e ultra dettagliata oppure frame rate elevati, così come finora propongono le varie modalità di gioco e visuale introdotte da Sony nelle versioni standard di PlayStation 5.

Per migliorare ulteriormente la resa grafica PS5 Pro impiega la tecnologia di upscaling battezzata PlayStation Spectral Super Resulution, siglata PSSR, basata su Intelligenza artificiale. Simile alle soluzioni Nvidia DLSS e AMD FSR migliora la qualità dell’immagine e anche i frame rate, nei titoli aggiornati o creati per supportarlo.

Nella presentazioni Sony ha svelato anche i suoi primi titoli ottimizzati per PS5 Pro, tra cui The Last of US Part II che offrirà ancora più grafica e dettagli raggiugnendo la frequenza di 60 frame rate al secondo, invece dei 30 fps in modalità fedeltà su PS5 standard. In arrivo anche Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Lift Apert, Horizon Forbidden West.

Anche sviluppatori e publisher terzi preparano aggiornamenti e patch per sfruttare PS5 Pro nei loro giochi, tra cui Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2 e Final Fantasy 7 Rebirth. I giochi che verranno aggiornati o sviluppati per il nuovo hardware avranno un’etichetta PS5 Pro Enhanced.

Di più: Sony include una modalità boost che migliora stabilità e prestazioni di oltre 8.500 giochi compatibili PS4, oltre che per i giochi PS5 non ancora ottimizzati dagli sviluppatori.

La nuova console è in grado di gestire videogiochi fino alla risoluzione 8K, supporta Wi-Fi 7, toglie una porta USB-A sostituita da una USB-C extra, offre uno slot SSD libero per espansione. Nonostante il balzo di prestazioni, lo chassis della console mantiene l’altezza della prima PS5, ma lo spessore più contenuto dell’attuale modello senza lettore ottico, assente anche su PS5 Pro.

Il prezzo di listino PS5 Pro di 799 euro è da imputare anche allo spazio di archiviazione SSD raddoppiato a 2 TB, rispetto al modello standard. Nella confezione ci saranno un joypad DualSense e l’apprezzato videogioco Astro’s Playroom. Lettore ottico e base di sostegno per il posizionamento verticale sono venduti a parte.

Per tutti gli articoli che parlando dell’universo PlayStation il collegamento da seguire è direttamente questo. Anche Microsoft ha rinfrescato Xbox in vista del Natale con nuovi colori e capacità.