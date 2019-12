Vacos Cam: su Kickstarter la videocamera di sorveglianza più smart anche in versione economica

Dopo la raccolta fondi su indiegogo, arriva anche su Kickstarter il progetto Vacos Cam, un sistema di sorveglianza domestico, anche per esterni, economico e particolarmente versatile.

Nell’occasione, il produttore presenta anche Vacos Cam SE, una variante ancor più economica, che non rinuncia , però, alla qualità. Per finanziare il progetto e assicurarsi un’unità, adesso bastano solo 59 dollari, proprio grazie al modello SE.

Vacos Cam, progetto attualmente in fase di raccolta fondi su Kickstarter offre caratteristiche interessanti ad un prezzo molto competitivo. Anzitutto, il sistema di attacco a parete è particolarmente interessante, con una soluzione magnetica che permette di attaccare e staccare le telecamere senza alcuna fatica.

Questo permette di creare un sistema di sorveglianza senza dover effettuare opere murarie per nascondere lunghi fili. Peraltro, una singola ricarica di ciascuna camera offrirà un’autonomia di 6 mesi circa.

Non manca il supporto alla visione notturne, e nemmeno il riconoscimento umano tramite AI, che consente di distinguere il movimento umano, da quello animale, evitando falsi allarmi e informando l’utente solo se il movimento rilevato è quello di una persona, e non anche di un animale. Pratico, dunque, per tutti coloro che hanno un animale domestico, ma vogliono comunque godere di una protezione totale.

E’ possibile installare la videocamera di sicurezza Vacos Cam nel cortile, sulla porta d’ingresso, nella veranda, oppure metterla su uno scaffale, un tavolo, un soggiorno o un asilo nido, e mille altre soluzioni ancora.

La batteria ricaricabile integrata offre una durata estremamente lunga: una carica equivale a 6 mesi di utilizzo. La registrazione arriva ad una risoluzione Full HD di 1080p e grazie al sensore di imaging avanzato è possibile ottenere immagini ancor più nitide.

Al loro interno ospitano una scheda di memoria eMMC integrata per salvare i video dei movimenti, molto più stabile delle schede SD esterne. L’utente potrà anche godersi fino a godersi fino a 3 mesi di video attivati ​​dal movimento con la scheda di memoria eMMC da 16 GB integrata.

E’ possibile anche salvare i video sul cloud con i primi 30 giorni gratuiti. Vacos Cam utilizza un sistema per criptare i dati AES-256, HTTPS e altre crittografie private e sicure di Vacos per assicurarsi che la telecamera di sicurezza sia a prova di hack. I dati salvati sul cloud sono protetti da un protocollo proprietario e dalla crittografia Vacos.

Il microfono e l’altoparlante integrati consentono di ottenere una comunicazione bidirezionale tra smartphone e camera, anche da remoto.

La camera Vacos Cam gode anche di supporto agli assistenti vocali, come Amazon Alexa, che permette di sfruttare la voce per visualizzare il feed video su uno schermo. In questo modo sarà possibile, ad esempio, dire: “Hey Alexa, Mostra la videocamera della porta principale”, senza accedere all’app per smartphone.

Come già anticipato, è possibile installare le telecamere anche all’esterno, grazie alla certificazione IP66, dunque impermeabile in grado di resistere alle intemperie e adatta per un uso esterno.

Nell’occasione del lancio della campagna Kickstarter, la società lancia anche VACOS CAM SE, una versione ancor più economica, che può però registrare solo su cloud, con 90 giorni di abbonamento cloud gratuito.

Al momento è possibile finanziare il progetto assicurandosi una camera in versione SE a 59 dollari, mentre per la versione standard l’offerta minima è 97 dollari, con sconti per l’acquisto di più camere. Il link da seguire è direttamente questo.