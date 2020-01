Soundcore Liberty Pro 2, i migliori auricolari full wireless per rmusica solo oggi a 99,99 €

Di questi tempi non mancano i concorrenti per gli AirPods. È logico vista la popolarità di questi accessori che sono stati i più venduti auricolari del Natale. Sfortunatamente non tutti i concorrenti, anzi pochi, sono in grado di competere davvero con Apple, specialmente se si cerca un prezzo conveniente. Tra questi c’è sicuramente Anker con i suoi Soundcore Liberty 2 Pro, oggi proposti ad un prezzo davvero da acquolina in bocca: 99,99 euro

Questi auricolari, come i Soundcore Liberty 2 Air, che sono su uno scalino più basso per qualità sonora anche se sono superiori per la leggerezza e le dimensioni, sono la seconda generazione di un prodotto che ha riscosso grandi apprezzamenti al lancio. La seconda versione migliora il già eccellente pacchetto della prima versione; stiamo parlando di auricolari full wireless, dotati di una custodia per ricarica che seppure non troppo piccola è comunque perfettamente tascabile. Sono realizzati in materiali eccellenti, con plastiche opache e con tecnologie interessanti. Tra le altre si segnalano la ricarica con cavo USB-C e quella wireless e la resistenza all’acqua con la stessa certificazione degli AirPods Pro (IPX5).

Il vero plus di questi auricolari è la qualità sonora. Tecnicamente da molti siti specializzati sono considerati i migliori auricolari full wireless per la riproduzione musicale. Grazie alle dimensioni Anker ha infilato dentro ai Liberty Pro 2, due driver che forniscono una eccezionale qualità d’ascolto. I driver sono di nuova concezione, hanno un sistema software (mediante un’app per iOS e Android) che impara le nostre preferenze sul suono e regolano le tonalità di conseguenza dando modo di selezionare anche 22 profili pre impostati. Non a caso sono raccomandate (vedi filmato sopra) dai vincitori dei Grammy Awards per la musica.

Anker usa in questi auricolari anche diverse tecnologie anche per chiamate di ottima qualità. Gli auricolari hanno 4 microfoni per ridurre il rumore ambientale e migliorare la nostra voce, un sistema che ha ottenuto apprezzamenti unanimi tanto che i Soudndcore Liberty Air Pro sono considerati anche tra i migliori auricolari nel campo delle chiamate telefoniche.

Essendo più grandi delle Liberty Air 2 arrivano fino a ben 8 ore di riproduzione senza ricarica, un vero record. Con la custodia si possono avere fino a 32 ore di musica senza necessità di ricorrere ad una presa di corrente.

Concentrandosi su questi aspetti il produttore ha messo da parte alcune funzioni come la pausa automatica togliendo gli auricolari dalle orecchie e mancano i controlli touch, ma se volete degli auricolari top per la musica ad un prezzo eccezionale, Le Soundcore Liberty Pro sono gli auricolari che dovete comprare, specialmente oggi a 99,99 euro, grazie ad una offerta del giorno.

Click qui per comprare