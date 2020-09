Spedizioni e ricavi degli smartphone calano tranne che per Apple

Le spedizioni e i ricavi del mercato globale degli smartphone registrano bruschi cali nel secondo trimestre di quest’anno, ma Apple è l’unico costruttore che cresce su entrambi i fronti. In particolare si registra un calo delle spedizioni del 23%, il più consistente di sempre, mentre il fatturato complessivo dell’industria segna una flessione del 15%: entrambe le percentuali sono in riferimento allo stesso trimestre dell’anno precedente.

L’unica buona notizia per il settore è l’incremento del 10% nel prezzo medio di vendita, un dato che rappresenta una buona notizia per i terminali di fascia superiore e in particolare per Cupertino che rimane il costruttore numero uno in questo segmento. Al contrario di tutti i costruttori che registrano un calo delle spedizioni o dei ricavi o di entrambi, Apple è l’unico costruttore che vede aumentare del 3% le spedizioni e un aumento del 2% dei ricavi, sempre anno su anno.

Secondo l’ultimo report di Counterpoint Resarch la multinazionale di Cupertino incamera un terzo di tutti i ricavi dell’industria smartphone globale, ma soprattutto si stima che Apple abbia incassato il 59% di tutti i profitti di questo settore. Il trimestre in esame regala un antro record a Huawei che, insieme al marchio Honor, registra il 20% di tutto il fatturato mondiale degli smartphone, un risultato possibile perché la Cina è stato il primo Paese a riprendersi dopo la pandemia di Coronavirus, oltre che per la forte spinta del costruttore sul mercato locale.

Sempre secondo gli analisti è la prima volta che Huawei supera Samsung sia in termini di unità spedite che di fatturato, in ogni caso le previsioni per i trimestri successivi non sono altrettanto favorevoli per il colosso cinese. La forte crescita ottenuta nel secondo trimestre, soprattutto grazie alla spinta del mercato interno, difficilmente potrà essere mantenuta man mano che mercato ed economie si riprenderanno nelle altre nazioni dove Huawei è meno forte rispetto alla Cina, o dove come negli USA è fortemente limitata o del tutto bandita.

