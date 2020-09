Phoenix 2 supporta tutte le ultime tecnologie iPhone e iPad, incluso App Clips

Il gioco sparatutto Phoenix 2 di può provare su iPhone e iPad senza nemmeno dover installare l’app perché sfrutta App Clips di iOS 14. Si tratta di una delle novità dell’ultimo sistema operativo mobile di Apple: con App Clips il codice per eseguire una parte dell’app viene scaricato direttamente all’interno di Safari iOS 14 dove poi viene eseguito.

Apple ha mostrato App Clips soprattutto per esempi di app per il noleggio di scooter, monopattini e altri veicoli elettrici o tradizionali, consegna di cibo a domicilio e altro ancora. Si possono scaricare e usare App Clips a partire da uno speciale codice a barre rilevato tramite la fotocamera del dispositivo.

In alternativa, come con il gioco Phoenix 2, le App Clips si possono attivare tramite un banner direttamente nella pagina web dello sviluppatore. La possibilità di giocare la demo di Phoenix 2 appare visitando il sito web con un iPhone o iPad con iOS 14 o iPadOS 14, usando l’ultima versione di Safari: il banner non viene mostrato se sul dispositivo dell’utente è già installata l’app.

Ma per gli appassionati di videogiochi Phoenix 2 è un titolo che merita di essere provato e giocato, non solo perché supporta App Clips, ma anche e soprattutto tutta una serie di tecnologie hardware e software di Cupertino di ultima generazione. Il programma è progettato e scritto per sfruttare appieno i processori e dispositivi 64bit con grafica ed effetti speciali realizzati con le API grafiche Apple Metal 2.

Non solo: astronavi, proiettili, missili e gli scenari spaziali di gioco sono tutti visualizzati super colorati grazie alla tecnologia HDR. Infine per i fortunati possessori di iPad Pro l’azione di gioco e il controllo beneficiano della visualizzazione a 120 frame al secondo grazie alla tecnologia ProMotion per ora disponibile esclusivamente sulla gamma iPad Pro. Phoenix 2 si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad.

