Come spostare in avanti l’ora su Apple Watch

Sapevate di poter spostare in avanti le lancette di Apple Watch, in modo tale da segnare un’ora differente da quella reale? Beh, potreste chiedervi a cosa serva e come fare. Rispondiamo ad entrambe le domande in questo brevissimo tutorial.

Spostare in avanti le lancette dell’orologio potrebbe aiutarvi ad essere ancor più puntuali. Immaginate di essere i soliti ritardatari. Che sia un appuntamento di piacere o di lavoro, avere le lancette dell’orologio sintonizzate in avanti nel tempo, rispetto all’ora reale, potrebbe farvi rendere più facilmente conto di dover accelerare e andare puntuali a quell’appuntamento.

Probabilmente è per questo che Apple Watch permette di spostare in avanti le lancette sul quadrante. Per farlo, è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Aprire l’app Impostazioni su Apple Watch, poi toccare Orologio;

toccare +0 min e ruotare la Digital Crown fino al raggiungimento dei minuti in avanti desiderati;

toccare il pulsante Fine per completare l’operazione.

Nel seguire i superiori passaggi Apple Watch aiuta mostrando una manopola con tacche fino a 59 minuti. questo vuol dire che potrete spostare l’ora in avanti praticamente fino ad un’ora.

Da notare che questa operazione non andrà ad incidere su sveglie, notifiche, ore locali e altri orari. Tutti questi elementi continueranno a corrispondere all’ora reale. L’unico elemento che cambierà, dunque, è l’ora mostrata sul quadrante, che sarà avanti nel tempo, non corrispondendo a quella reale.

