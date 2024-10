Disney con Epic ha progetti grandiosi per Star Wars, Marvel e Pixar

Pubblicità

A febbraio, Disney ed Epic Games hanno annunciato una collaborazione per la creazione di un “universo persistente” che includerà personaggi provenienti da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e altri franchise. Sebbene i personaggi Disney siano già presenti in Fortnite ormai da anni, questo nuovo progetto si preannuncia essere qualcosa di molto più ambizioso. Ah, sarà interoperabile con Fortnite.

Al momento non si hanno molti dettagli su come funzionerà questa partnership tra Disney ed Epic, anche se alcuni dirigenti di Epic durante l’Unreal Fest di Seattle hanno fatto emergere nuove informazioni su cosa aspettarsi.

Per la parte maggiore, la creazione di questo universo persistente Disney si baserà sull’integrazione nell’ecosistema di Epic. Disney intende realizzare uno spazio persistente dove tutto ciò che riguarda il proprio mondo possa esistere.

Così spiega Saxs Persson, vice presidente esecutivo di Epic Games, in un’intervista con The Verge:

La vera magia qui è nella capacità di far interagire diversi ecosistemi. Dal punto di vista del giocatore, l’esperienza deve essere fluida, permettendo di passare senza difficoltà da un’esperienza in Fortnite a una in Disney, o qualsiasi altra

Persson ha spiegato che i giocatori potranno accedere all’universo Disney sia attraverso “la porta principale di Disney” che tramite “la porta principale di Fortnite”.

Entrambe le opzioni condivideranno uno stesso sistema di acquisto, oggetti digitali di gioco e skin cosmetiche, inoltre avranno anche una rete sociale comune. Del resto, è quello che le società stanno cercando di cerare già da tempo con Fornite. Molti giocatori possiedono già costumi di personaggi Marvel e Star Wars in Fortnite, quindi creare un concorrente diretto a Fortnite potrebbe risultare complicato, poiché gli utenti potrebbero non voler abbandonare un ecosistema in cui hanno già investito molto.

Ovviamente, questo non significa necessariamente che sarà possibile giocare su Fortnite con personaggi come Topolino armato di fucile. Lo ha specificato Persson, chiarendo che non tutti i costumi “potranno fare tutto:

Una minifig [di Lego] non impugna una pistola. I marchi dovrebbero avere la possibilità di far rispettare le proprie linee guida in base al grado di comfort che hanno nel vedere il loro brand associato a determinate classificazioni

Epic e Disney non hanno ancora annunciato una data precisa per il lancio di questo universo persistente. Ma anche se i dirigenti sembrano entusiasti del progetto, è probabile che dovremo attendere ancora prima di poterlo vedere e giocare.

