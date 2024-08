Spotify esulta, Apple costretta a mostrare prezzi alternativi su iPhone

Pubblicità

Altra importate vittoria di Spotify su Apple: li colosso svedese della musica in streaming ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione da parte di Apple per poter visualizzare le informazioni sui prezzi nella sua app iOS, almeno per gli utenti dell’Unione Europea, dopo una lunga battaglia legale.

A partire da oggi, mercoledì 14 agosto, gli utenti di iPhone all’interno dell’UE saranno informati all’interno dell’app sui prezzi e sulla possibilità di acquistare direttamente dal sito web di Spotify. “I consumatori europei che utilizzano iPhone potranno finalmente vedere il nostro prezzo promozionale di fine estate” ha dichiarato Spotify in un aggiornamento sul proprio blog:

Inoltre, avranno la possibilità di sapere quanto costerà il piano Premium scelto una volta terminata la promozione

Ricordiamo che come molti altri colossi, Spotify non sta aderendo alle nuove regole commerciali di Apple introdotte con il Digital Markets Act, ma sta sfruttando un’opportunità concessa da Apple per i servizi di streaming musicale, come risultato della decisione della Commissione Europea del 4 marzo, che ha riconosciuto Apple colpevole di violazione delle leggi antitrust dell’UE e l’ha multata per oltre 1,8 miliardi di euro.

Non avendo optato per il nuovo regime di pubblicazione delle app, Spotify non può ancora permettere agli utenti di fare acquisti tramite un link esterno. Per farlo, Spotify avrebbe dovuto aderire ai nuovi termini di Apple per gli sviluppatori, ma questo avrebbe comportato la necessità di cedere una parte delle vendite ad Apple, opzione che la società non ritiene sostenibile.

Purtroppo, Spotify e tutti i servizi di streaming musicale nell’UE non possono ancora offrire ai consumatori una semplice opportunità di cliccare su un link per effettuare acquisti nell’app a causa delle tasse illegali e predatorie che Apple continua a imporre, nonostante la decisione della Commissione

La pubblicazione di promozioni e prezzi alternativi a quelli di Apple App Store all’interno dell’app iPhone è un passo importante, ma Spotify nell’occasione, ha già precisato di voler continuare la lotta, così da poter offrire il link diretto per l’acquisto all’interno dell’app:

I consumatori di iPhone in tutto il mondo meritano informazioni di base su quanto costano i prodotti, quando possono approfittare di offerte e promozioni, e dove possono acquistare online. Se la Commissione Europea farà applicare correttamente la sua decisione, i consumatori di iPhone potrebbero beneficiare di ulteriori vantaggi, come opzioni di pagamento a costi inferiori e migliori esperienze d’uso all’interno dell’app

Spotify è una delle società coinvolte in battaglie legali di lungo corso con Apple, che risalgono al 2019, quando ha presentato un reclamo antitrust sulle regole dell’App Store.

