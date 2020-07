I film dei cinema arrivano su iTunes 17 giorni dopo la proiezione

Universal Pictures ha siglato un nuovo accordo con AMC Entertainment per ridurre quella che viene chiamata “finestra teatrale”, ossia il tempo necessario per il rilascio di un film proiettato nei cinema su piattaforme digitali. Ciò consentirà ai diversi film presenti nelle sale, di debuttare ed essere disponibili su iTunes e su app Apple TV solo 17 giorni dopo la prima uscita nei cinema.

L’attuale “finestra teatrale” determina che i film realizzati dalla Universal proiettati nelle sale AMC possono essere distribuiti per il noleggio online solo dopo 75 giorni dalla prima proiezione, ovvero più di due mesi. Con questo nuovo accordo, Universal sarà in grado di portare i suoi nuovi film su piattaforme digitali in meno di tre settimane.

Come sottolineato dal Wall Street Journal, AMC aveva precedentemente minacciato di non proiettare alcun film della Universal nei suoi cinema dopo che lo studio aveva pubblicato “Trolls World Tour” direttamente online. Tuttavia, con la maggior parte dei teatri chiusi a causa della pandemia di COVID-19, pubblicare nuovi film online e TV il prima possibile è diventato inevitabile.

Mentre un noleggio di film standard costa circa 5 dollari, il costo dei nuovi film Universal sarà di 20 dollari. Questo potrebbe non sembrare vantaggioso per il singolo utente, ma lo diventa nel momento in cui ci si vorrà riunire nelle case per guardare insieme un film appena uscito al cinema. Se si considera il costo che una famiglia spenderebbe per vederlo in sala, si comprende che anche i 20 dollari richiesti sono comunque vantaggiosi.

Anche se questa decisione è legata all’attuale situazione mondiale di pandemia, è probabile che il rapporto tra studi e teatri cambierà in modo permanente, anche per il futuro. Universal afferma che la società «Continuerà a sperimentare una tale strategia». Rimane da capire quali altre etichette intraprenderanno un percorso simile e chissà se in un prossimo futuro, una tale strategia potrà diventare la normalità.

Nel momento in cui scriviamo non è chiaro se l’accordo per abbreviare le tempistiche tra i film al cinema su iTunes e altre piattaforme digitali valga solo per gli USA o sarà esteso anche nel resto del mondo e in Italia. Ma tutto lascia sperare per il meglio, considerando che alcuni titoli, alcuni anche in esclusiva e blockbuster, sono approdati direttamente online.

Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

