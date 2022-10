Spotify Platinum da 20 dollari con HiFi e altro ancora potrebbe arrivare presto

Sono passati quasi due anni da quando Spotify ha annunciato che avrebbe lanciato un’offerta con piano HiFi. Dopo il ritardo ormai prolungato, l’azienda potrebbe essere vicina al debutto. Questo nuovo “piano Platinum” porterebbe agli utenti musica ad alta risoluzione, un sintonizzatore per cuffie, “Studio Sound”, “Library Pro”, “Playlist Pro” e annunci limitati per i podcast.

Un lettore di 9to5Mac ha condiviso oggi le immagini di alcune promozioni ricevute da Spotify. Nella specie, dopo aver annullato il suo abbonamento Spotify per andare ad Apple Music dopo 10 anni di fedeltà, lo stesso è stato raggiunto da una mail da Spotify nel quale si chiedeva se avrebbe preso in considerazione il passaggio “nei prossimi 30 giorni”.

“Ho ricevuto un sondaggio da Spotify oggi dopo aver annullato Spotify Premium per Apple Music dopo 10 anni con Spotify. Il sondaggio ha condiviso con me i dettagli dei prossimi livelli di abbonamento di Spotify disponibili e mi ha chiesto se sarei tornato “nei prossimi 30 giorni” per una di queste funzionalità”.

Tra le varie info salta fuori quella relativa ad un piano Platinum HiFi da 19,99 dollari al mese, con tanto di elenco di nuove funzioni comprese nel servizio:

HiFi

Studio Sound

Sintonizzatore per cuffie

Informazioni audio

Libreria Pro

Playlist Pro

Podcast Spotify con annunci limitati

Al momento Spotify non ha risposto ad eventuali richieste di commento, ma se la mail fosse confermata l’arrivo del piano Hifi potrebbe essere, questa volta, particolarmente vicino.

Per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente a Spotify, ossia Apple Music, si parte da qui. Anche Amazon continua a potenziare il suo servizio di musica in streaming: nelle scorse settimane ha lanciato in Italia Amazon Music HD per ascoltare 60 milioni di brani in qualità audio HD: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.