Black Friday, SSD Lexar con custodia magnetica, solo 91,75 euro

Pubblicità Già l’altro giorno vi abbiamo presentato Lexar Professional Go, un disco piccolissimo, che nasce per essere messo accanto ad un iPhone. Ma oggi ne abbiamo trovato in sconto un altro ancora più economico. Si tratta del Lexar ES4 e costa solo 91,75 €. Come si vede anche dalle immagini questo disco ha due caratteristiche fondamentali: dimensioni ridottissime e un set che lo rende magnetico. Lo scopo per cui nasce è quindi quello di essere collocato accanto da un telefono, idealmente un iPhone con connettore USB-C, con Magsafe. Lo si applica dietro al telefono, lo si collega ed il gioco è fatto. Resta ben saldo e permette di scaricare i contenuti del telefono, in particolare di iPhone Pro 15 e iPhone 16, meglio ancora, di iPhone 15 Pro 16 sul disco senza occupare la memoria interna. Grazie a questo disco potremo quindi liberare memoria dell’iPhone, comprandone uno di taglio più modesto, senza rinunciare a catturare video ad alta risoluzione. Essendo un disco con velocità di registrazione a 10 Gbps è perfetto per registrare, proprio con i modelli Pro, in formato ProRes a 4 Fps a 10 Gbps. Nel video qui sotto il funzionamento del disco (anche se quello che si vede nel filmato è il disco SL500 che però è esteriormente identico). Come abbiamo accennato in apertura, è piccolissimo: 89.5mm x 59mm x 13.6mm, incluso il guscio in silicone con anello magnetico. Il peso è di 95 grammi. Ovviamente potremo usare questo disco anche per altri scopi. C’è infatti incluso un cavo USB-C che consente di collegare il disco ad un computer sia per trasferire video che abbiamo acquisito con l’iPhone o un altro telefono o per sfruttarlo per altri scopi connessi al computer stesso, archiviazione o espansione della memoria interna. Lexar ES4, viene venduto in due tagli di memoria, da 1 TB e da 2 TB, rispettivamente a 91,79 € (per avere il prezzo applicate il coupon sconto del 10%) oppure 149,99€. C’è anche la versione USB-C 3.2 2X (con velocità fino a 20 Gbps) utile se avete computer o telefoni con questa tecnologia, non supportata nel mondo Apple.

