Stampante termica portatile a metà prezzo, goduria Bluetooth in formato A4

Lavorare in mobilità non è davvero più vincolante se si acquista phommemo M08F, una stampante a batteria in formato A4, compatta e leggera, da usare ovunque e, in questo momento, in sconto a metà prezzo.

Si tratta per la precisione di una stampante termica portatile (pesa meno di 1 chilo), più piccola all’incirca dell’80% rispetto ad una tradizionale stampante A4 da ufficio.

Termica significa che non ha bisogno di inchiostro per funzionare, perché utilizza una carta diversa dal solito, termica appunto, dove sono già presenti i pigmenti di inchiostro che emergono attraverso il preciso passaggio di calore generato dalla stampante.

In dotazione ci sono 5 fogli con cui metterla subito alla prova, cosa che si può fare davvero ovunque perché è alimentata da una batteria ricaricabile via USB-C (è da 1.200 mAh e ci vogliono circa 1,5 ore per ripristinare tutta l’energia) che promette la stampa consecutiva di oltre 100 fogli con una sola carica.

Funziona con iPhone, iPad e coi telefoni Android via Bluetooth, oppure coi Mac e coi computer Windows (dal 7 in poi) collegandola via cavo.

A chi serve? volendo, a tutti. Dal comune lavoratore autonomo che può trovare benefici dalla stampa della fatture in qualsiasi momento (e luogo) della giornata, a chi vuol stampare al volo un contratto di lavoro senza bisogno di recarsi in ufficio. Oppure un musicista che può così stamparsi in tempo reale l’ultimo spartito da suonare col gruppo: le ipotesi di impiego sono infinite.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 239,84 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 59% andando a spendere soltanto 98,34 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

