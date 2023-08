Stampanti multifunzione, sempre più produttori obbligano ad avere le cartucce per fare una scansione

Molti produttori di stampanti multifunzione obbligano gli utenti ad avere una cartuccia inserita nella stampante per fare una scansione: come è facile immaginare la cartuccia è perfettamente inutile per acquisire un documento o una foto e non si comprende il motivo per il quale l’utente debba essere obbligato a disporre di una cartuccia (in molti casi anche originale, altrimenti non è riconosciuta dal dispositivo), inutile se si vuole semplicemente effettuare una scansione, senza stampare nulla.

Il sito Ars Technica spiega che non tutti i produttori si comportano allo stesso modo e aziende come Brother riferiscono che è possibile scansionare e digitalizzare anche quando la cartuccia è esaurita.

Tra le aziende attaccate negli USA per questa politica c’è HP, lo scorso anno sanzionata anche in Italia perché impediva l’uso di cartucce di ricambio di terze parti sprovviste di circuiti elettronici originali o del chip di sicurezza che ne attesti l’originalità.

Contro la policy di HP che impedisce la possibilità di scansionare foto documenti in assenza di cartucce, sono in corso vertenze legali negli USA. Tutto è iniziato da una causa intentata a metà 2022 da utenti possessori di stampanti HP Envy 6455e e HP Deskjet 2655, che hanno evidenziato la presenza di una funzione che manda in blocco lo scanner quando l’inchiostro è basso o esaurito, impedendone l’utilizzo fino all’installazione di una nuova cartuccia d’inchiostro, contestazione diventata in seguito una class action per la penalizzazione dell’utente è l’ovvio vantaggio commerciale per il produttore.

Epson spiega che è possibile scansionare documenti con molte stampanti recenti, anche quando l’inchiostro è esaurita ma anche questo brand è stato più volte oggetto di polemiche per i tentativi di impedire l’uso di cartucce compatibili.

Anche Canon è stata oggetto di denuncia per la pratica di impedire all’utente l’uso dello scanner delle multifunzioni quando la cartuccia ha poco inchiostro o è assente; Canon è riuscita a cavarsela con un versamento di una somma risarcitoria la cui entità non è nota. In un documento di supporto, Canon riferisce espressamente della necessità di disporre delle cartucce di inchiostro per scansionare ma non spiega il perché questa sia necessaria.

Non c’è nessuna ragione tecnica che obblighi a disporre dell’inchiostro per scansionare foto e documenti e l’unica spiegazione è che i produttori vogliono guadagnare su un prodotto venduto spesso a costi inferiori a quelli per produrlo.

Le alternative

Ricordiamo che, in caso di necessità, è sempre possibil scansionare documenti dall’iPhone usando l’app Note o app di terze parti e inviare poi la scansione a Mac/PC, con risultati spesso molto simili a quelli che si otterrebbero con molti scanner e multifunzione a basso costo.