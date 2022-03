La stampante molecolare crea ogni drink, dal cappuccino al gin tonic

C’era un tempo in cui per i cocktail c’era bisogno del barman e per il caffè quantomeno di una moka: a partire da oggi invece tutta questa roba si può creare al volo con la stampante molecolare perfetta per la casa smart.

Avete capito bene: proprio come si farebbe con il plico di documenti inviato dal collega, ora possiamo prepararci un cocktail, un succo, una bibita, un caffè freddo o una bevanda energizzante da bere prima di andare in palestra – perfino un bicchiere di vino, con sgomento degli enologi – pigiando il relativo pulsante su Cana One, «la prima stampante molecolare per bevande» del pianeta.

Occupa pressapoco l’ingombro di una moderna planetaria da cucina o, se vogliamo, di una di quelle macchinette per il caffè di fascia alta che macinano direttamente i chicchi, ma come dicevamo non si limita a erogare un solo prodotto. Permette infatti di scegliere tra una vasta serie di bevande direttamente dallo schermo touch incorporato, personalizzando i livelli di alcol, caffeina e zucchero (le bevande alcoliche contenenti caffeina possono essere bloccate tramite un codice PIN).

L’azienda che produce questa stampante ha collaborato con i marchi di bevande di tutto il mondo per permettere di stamparle tramite Cana One, ma ha anche creato i propri intrugli: dietro allo sviluppo di questo ingegnoso macchinario c’è un team di scienziati che ha trascorso tre anni a studiare a livello molecolare le bevande più diffuse al mondo, isolando i singoli composti chimici per tracciare il sapore e l’aroma in modo tale da poter poi fornire un’ampia varietà di bevande da creare al volco con la stampante molecolare.

Per miscelare le bevande il sistema utilizza «una nuova tecnologia di erogazione di liquidi microfluidici» e la società specifica che quello che beviamo da queste bibite stampate è composto per almeno il 90% da acqua con l’aggiunta di aromi, zucchero e alcol.

Una cartuccia dovrebbe durare all’incirca un mese e la sostituzione è gratuita, questo perché anziché vendere gli ingredienti l’azienda punta sulla vendita del prodotto finale: ogni volta che si stamperà una bevanda si pagherà infatti da 29 centesimi a 3 dollari in base al tipo di prodotto scelto. Servono anche cartucce per zucchero e alcol, anche queste sostituite gratuitamente, e una bombola di CO2, di cui non è specificato invece se si paga oppure no.

Secondo l’azienda il prezzo medio è inferiore a quello delle bevande in bottiglia che si acquistano dai rivenditori. Ma il risparmio non è il solo obiettivo su cui punta Cana: la stampante molecolare One infatti – dicono – permette di ridurre i rifiuti e le emissioni, oltre che lo spreco di acqua necessario per coltivare gli ingredienti naturali come succo d’arancia e vino. Non viene però fornita nessuna specifica in merito all’impatto che ha la produzione delle cartucce, né come vengono smaltite, quindi è un po’ difficile poter fare un paragone tra una bevanda stampata e una prodotta “alla vecchia maniera”.

La direzione del mondo comunque è questa e non è difficile immaginare un futuro in cui ci sveglieremo al mattino stampandoci un cappuccino (pagandolo magari in Bitcoin) con una Cana One, che sarà in vendita nel 2023 e che al momento è possibile preordinare con un deposito cauzionale di 99 dollari (circa 90 euro) al prezzo di 499 dollari (circa 445 €) se si è tra i primi 10.000, altrimenti costerà 799 dollari, circa 715 euro. Per il pranzo poi potremo sfoggiare in tavola la fiorentina sintetica di Beyond Meat finanziata da Bill Gates, con buona pace dei tradizionalisti che la vorrebbero rigorosamente cotta al sangue.

