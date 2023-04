I widget saranno un elemento centrale di watchOS 10

watchOS 10 – sistema operativo che Apple presenterà in anteprima per gli sviluppatori alla WWDC23 di giugno – integrerà un nuovo sistema di widget per interagire con Apple Watch.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che i widget saranno elementi centrali dell’interfaccia di watchOS 10. Il redattore di Bloomberg paragona il nuovo sistema agli Sguardi o Glances, le visualizzazioni riassuntive delle informazioni più cercate presenti sui primi Apple Watch, eliminate successivamente con nuove versioni del sistema, e con i widget arrivati da iOS 14 in poi su iPhone.

Sempre secondo Gurman, la nuova interfaccia di watchOS sarà una reminiscenza del quadrante Siri arrivato con watchOS, con una sovrapposizione in tutti gli altri quadranti. Il sistema ricorderebbe anche le raccolte di widget che consentono di risparmiare spazio nella schermata Home e nella vista Oggi, con pile precostituita di widget che mostrano il widget giusto in base a fattori come l’ora, la posizione e quello che l’utente sta facendo.

“L’idea è permettere all’utente di scorrere tra una serie di widget, per monitoraggio dell’attività, meteo, ticker dei titoli azionari, appuntamenti calendario e altri, anziché app da lanciare”, scrive Gurman.

Apple starebbe testando anche funzionalità per i pulsanti di Apple Watch; la pressione sulla Digital Crown potrebbe ad esempio permettere di avviare una nuova vista widget anziché richiamare la funzione per navigare nella home screen.

Secondo Gurman, queste modifiche sono un po’ una ammissione che l’esperienza con la possibilità di chiamare app stile iPhone, non sempre ha senso su Apple Watch, qualcosa che non ha preso piede. Il nuovo sistema di widget dovrebbe essere un meccanismo alternativo al tradizionale metodo di richiamo delle app da Apple Watch.

Questi sono alcuni dei cambiamenti previsti per il sistema operativo di Apple Watch, un upgrade indicato già in precedenza come il più importante di sempre per questo dispositivo.

