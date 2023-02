Tecnologia Hi-Tech e connettività per le lavatrici AEG top di gamma

AEG, brand di Electrolux, noto nell’abito del lavaggio e dell’asciugatura presenta la sua nuova gamma di prodotti per un’esperienza sempre più smart e connessa. Completamente riprogettate nel design, nelle tecnologie e nella connettività, le nuove lavatrici, lavasciuga e asciugatrici sono state premiate ai Red Dot Design Awards 2022.

AEG ha diviso lavatrici, lavasciuga e asciugatrici in quattro serie, distinte per le loro caratteristiche principali. I nuovi modelli dotati di connessione, saranno disponibili sul mercato a partire da aprile 2023 e offriranno esperienza personalizzata a ogni lavaggio grazie all’app My AEG Care. L’applicazione invia notifiche ad hoc visualizzabili sul display degli elettrodomestici: se il suggerimento viene accolto, questi scaricano e incorporano le nuove impostazioni, per adattarsi alle esigenze di ognuno in modo ottimale.

Non solo, è possibile abbinare l’app My AEG Care a Google, così da poter controllare gli elettrodomestici con la voce per regolare la temperatura, accendere, mettere in pausa o spegnere in modo semplice e intuitivo.

Ancora, premendo il pulsante SyncDry sull’asciugatrice quest’ultima e la lavatrice verranno automaticamente connesse fra loro: una volta selezionato il programma di lavaggio, la speciale funzione stabilisce il ciclo di asciugatura più adatto in base al peso del carico della lavatrice, impostando il timer di esecuzione.

Serie 9000

Le lavatrici di questa linea sono studiate per preservare forma e qualità dei capi, mantenendone i colori vivaci nel tempo grazie alla Tecnologia SoftWater, che purifica e addolcisce l’acqua, eliminando i minerali dannosi per le fibre. Inoltre, le asciugatrici sono dotate della Tecnologia 3D Scan, che ne rileva l’umidità residua a 5 cm di profondità, garantendo un’asciugatura completa.

Serie 8000

Della Serie 8000 fanno invece parte i nuovi modelli dotati di funzioni smart, come il programma PowerClean, che rimuove fino a 59 macchie diverse in soli 59 minuti anche a 30°C. Ancora, la Tecnologia AbsoluteCare di cui sono dotate le asciugatrici, assicurano la stessa delicatezza dell’asciugatura in piano grazie a programmi e movimenti del cesto studiati per ogni tipo di tessuto: come il ciclo certificato Woolmark Blue, al fine di preservare i capi in lana senza restringerli.

Serie 7000

La Serie 7000 è creata per ottimizzare i tempi di lavaggio e ridurre i consumi di acqua ed energia, anche grazie alla Tecnologia Prosteam che, rinfresca i tessuti ed elimina gli odori dai capi già indossati senza necessità di un lavaggio completo. Le asciugatrici con pompa di calore si avvalgono invece della Tecnologia SensiDry, che utilizza appositi sensori per garantire un’asciugatura uniforme a basse temperature, senza prolungare la durata del trattamento.

Serie 6000

Serie 6000, infine, è ottimizzata per prendersi cura dei capi quotidianamente, grazie alla tecnologia ProSense, che pesa automaticamente ogni carico per offrire cicli di lavaggio su misura, riducendo al tempo i consumi idrici ed energetici.

Lo store ufficiale AEG su Amazon si raggiunge direttamente cliccando qui.

Per tutte le notizie che ruotano attorno alla Casa Smart il link da seguire è direttamente questo.