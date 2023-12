Strisce LED TP-Link Tapo con luci di Natale ed effetti via aggiornamento

Con le strisce LED Tapo ora è più facile creare effetti luce e atmosfere perfetti per le feste e il Natale, anche grazie all’ultimo aggiornamento del firmware rilasciato da TP-Link.

L’aggiornamento riguarda i modelli Tapo L930-5 e Tapo L930-10. Offrono in tutto 300 LED, di cui 150 multicolor RGB e 150 bianchi: permettono di scegliere tra 16 milioni di colori e fino a 50 zone colore, in pratica è possibile creare l’atmosfera desiderata regolando di fino colore, temperatura ed effetti.

La striscia Tapo L930-5 è dotata di un rivestimento lucido che protegge LED e componenti elettronici, rendendola flessibile, impermeabile e robusta, oltre a un adesivo di alta qualità per applicarla ovunque. È lunga 5 metri ma può essere tagliata nella misura desiderata per adattarsi a qualsiasi superficie.

La presenza dei LED bianchi permette alla striscia LED di TP-Link di raggiungere un valore di luminosità di 1.000 Lumen, così risulta anche una valida soluzione di illuminazione per gli ambienti, in sostituzione di faretti o fonti di luce più ingombranti. Per chi deve illuminare ambienti di ampie dimensioni è disponibile Tapo L930-10 con due strisce LED multicolore Tapo L930-5, per un totale di 10 metri di lunghezza.

Infiniti scenari personalizzati con l’app Tapo

Tramite collegamento Wi-Fi e all’app Tapo con Lighting Effect 2.0 per iPhone e dispositivi Android, l’utente può scegliere tra 70 scenari luminosi in sette differenti categorie per ogni occasione e festa, inclusi Natale, ultimo dell’anno e Halloween. È anche possibile crearne di nuovi e personalizzati in un’infinità di combinazioni tra colori, intensità e dinamiche di luci.

Tra le dinamiche di luce disponibili ci sono Cascata, Irradiamento, Costruzioni, Circolo, Sfarfallio e Respiro. L’effetto Inseguimento crea una progressione dinamica, simile a una corsa, di luci verso una zona di colore fissa, invece Costruzioni assembla le luci imitando la sovrapposizione dei blocchi.

Per le feste più scatenate c’è la funzione Sync-to-Sound che permette di sincronizzare le dinamiche di luce con il ritmo della musica. Una volta creato lo scenario preferito, è poi possibile salvarlo per poterlo richiamare al volo quando serve.

L’app Tapo guida l’utente nell’installazione e nell’impostazione inoltre permette di gestire da remoto luminosità, colore, programmazione, timer di accensione e spegnimento e l’eventuale abbinamento della striscia LED ai sensori di movimento della gamma Tapo.

Tapo L930-5 supporta Apple HomeKit per il controllo tramite comandi vocali con Siri, inoltre è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Nella confezione è presente, oltre all’alimentatore da collegare alla rete elettrica, un comando a filo per l’accensione e lo spegnimento manuale.

TP-Link Tapo L930-5 e Tapo L930-10, disponibilità e prezzi

La striscia LED Multicolor TP-Link Tapo L930-5 da 5 metri di lunghezza è già disponibile per la vendita in Italia al prezzo al pubblico di 53,28 euro. Tapo L930-10 lunga 10 metri è in vendita esclusivamente nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon al prezzo di 88,25 euro.