Striscia LED Philips Hue con Bluetooth e Zigbee scontata a 50 €

Se siete abituati ai prezzi del vecchio modello senza bluetooth la nuova Philips Hue White and Color Lightstrip, Kit base Striscia LED Smart da 2m, con Bluetooth e capacità di 1600 Lumen vi sembrerà già in sconto ma Philips ha deciso di ribassare il prezzo di acquisto su Amazon di un altro 21% portandolo a 50 € tondi.

Quella in sconto in queste ore è l’ultimissima versione di Hue White and Color Lightstrip che ha aggiunto alla connettività Zigbee anche quella Bluetooth che permette il collegamento diretto e senza gateway a qualsiasi Amazon Echo (speaker o schermo) e ad Assistente Google. Potete inoltre controllarla direttamente da iOS e Android via Bluetooth.

Il collegamento Bluetooth limita il numero di dispositivi collegabile e se volete espandere il vostro sistema Hue potete sempre aggiungere, anche in un secondo momento il relativo Bridge di Philips che porta pure la compatibilità Homekit e altre funzioni di gestione per un gruppo di lampade che può arrivare a 50 unità.

Ecco in sintesi le caratteristiche del modello in offerta:

Controllabile direttamente con la funzionalità Bluetooth dallo smartphone attraverso l’App dedicata

E’ possibile selezionare la ricetta di illuminazione per ogni momento della giornata o dell’attività; si può scegliere tra Energia, Concentrazione, Relax e Lettura e a diverse atmosfere colorate

Si può passare Passa da una luce calda ad una fredda in qualsiasi momento anche grazie al telecomando wireless abbinabioli

Controlla le luci Philips Hue con la tua voce; tutto questo grazie ad Amazon Alexa e Google Assistant

E’ possibile aggiungere Hue Bridge al vostro sistema (venduto separatamente) per godere di tutte le funzionalità come: controllo fino a 50 luci, 16 milioni

di colori, controllo intelligente anche fuori casa, luce per addormentarsi e per il risveglio, compatibilità Homekit

Il Bridge Hue viene venduto da solo o in kit con altre lampade Hue con prezzi che partono dai 50 €.

Se volete acquistare la striscia led approfittando dell’offerta Amazon in corso potete partire da questo link: il prezzo passa da 63,92 € a 50 €.