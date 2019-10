Su Archive.org migliaia di giochi MS-DOS, Spectrum, Amiga e Apple si giocano dal Web

Archive.org è una una biblioteca digitale non profit che ha lo scopo dichiarato di consentire un “accesso universale alla conoscenza”. Offre accesso a varie risorse digitali, come siti web, audio, video e libri e da qualche tempo anche vecchi giochi per Mac e PC.

Il repository “MS-DOS Games” di archive.org è stato recentemente aggiornato ed è possibile trovare un archivio sterminato di grandi classici quali Commander Keen, Wolfenstein 3D, Prince of Persia, Jazz Jackrabbit (nelle sue varianti) e il Microsoft Flight Simulator.

Tutti i giochi in quetione possono essere utilizzati online (direttamente dal browser) senza bisogno di configurare nulla. La libreria “MS-DOS Games” di Archive.org è stata recentemente ampliata e ora è possibile selezionare tra oltre 2500 titoli.

Giocare è molto semplice: basta visitare questa pagina da un browser recente,e selezionare il titolo di proprio interesse: appare la schermata del gioco e dettagli sull’anno di pubblicazione, lo sviluppatore, ecc. Facendo click sulla schermata parte l’emulatore online (DOSBox) e in breve tempo è possibile giocare usando i classici tasti freccia, lo spazio, Invio, ecc. È possibile attivare i giochi a tutto schermo e attivare o disattivare l’audio.

Tra i nuovi titoli aggiunti da Archive.org: Super Munchers: The Challenge Continues, Digger, Alone in the Dark e tanti altri ancora. Come accennato, sono oltre 2500 titoli e quello di queste ore è il più grande aggiornamento da parte di Internet Archive.

Oltre a giochi per MS-DOS, dal sito di Archive.org è possibile giocare a vecchi titoli per Zx-Spectrum, avviare software vintage per i pimi Macintosh, Amiga, Apple II e altro ancora.