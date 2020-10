Horseshoe Bend Project: Intel, Samsung e Microsoft lavorano su un notebook pieghevole da 17″

Samsung Electronics, Intel e Microsoft stanno lavorando ad un progetto per la creazione di un notebook con schermo da 17″ che sarà possibile piegare a metà. Produttori quali Samsung Display e BOE sono al lavoro su pannelli OLED da 17″ specifici per laptop pieghevoli. L’idea è quella di consentire l’uso come monitor, laptop o alla stregua di un tablet quando viene ruotato di 90°, con una tastiera virtuale che compare sulla parte superiore del display.

Il Surface Neo di Microsoft – riferisce PatentlyApple – dovrebbe essere presentato negli Stati Uniti nella seconda metà del 2021. Microsoft sta testando il mercato con lo smartphone Surface Duo, smartphone dual screen basato su Android. Su quest’ultimo, i due display sono collegati con due piccole cerniere poste lateralmente, un sistema che rende il prodotto più simile a un notebook tascabile che a un dispositivo mobile.

Samsung e BOE saranno i produttori dei nuovi pannelli da 17″ da fornire ad aziende quali Lenovo, Dell e HP. Indiscrezioni riferiscono che la produzione in serie dei pannelli pieghevoli dovrebbe partire dalla fine del 2021. Tenendo conto della tempistica per la produzione in serie, è probabile che i laptop pieghevoli frutto di questo progetto vedranno la luce nella prima metà del 2022.

I pannelli pieghevoli sono visti come una alternativa in grado di soddisfare al contempo l’esigenza di schermi di grandi dimensioni e portabilità. Nonostante la grande dimensione, la possibilità di piegare il display a metà renderebbe i futuri laptop più facili da trasportare.

Samsung, Intel e Microsoft hanno deciso di lavorare insieme su questo progetto il cui nome in codice è “Horseshoe Bend Project”. Prima di questo, le aziende in questione hanno collaborato su nuovi form factor come l’ultra-mobile e l’ultra-thin PC. Horseshoe Bend Project è indicato come un progetto aperto: altri produttori potranno sfruttare specifiche e idee-base per creare prodotti in proprio.

Lenovo commercializza già un portatile pieghevole, il ThinkPad X1 Fold (ne abbiamo parlato qui) da 13,3″. Quest’ultimo può essere piegato tipo libro per ottenere due schermi affiancati, utili per fare confronti, prendere appunti, leggere o per eseguire attività in multitasking; è possibile ruotarlo in modo che lo schermo diviso sia orientato in verticale e disegnare, annotare dati o usare la tastiera su schermo per digitare.