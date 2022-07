Super offerte Prime Day su Smartphone Samsung , anche su top di gamma e pieghevoli

Il Prime Day 2022 di Amazon non risparmia neppure gli smartphone Samsung, che in catalogo possono acquistarsi con sconti fino a 400 euro. Tra le offerte anche gli ultimi top di gamma.

Chi fosse affezionato al brand, da sempre visto come il principale rivale di Apple, non potrà perdere l’occasione di acquistare un terminale Samsung. Su Amazon sono presenti in catalogo tantissimi modelli, dai più economici ed entry level, ai top di gamma di ultima generazione, compresi i pieghevoli.

Ad esempio, si parte con M13, uno dei dispositivi della casa sud coreana più economici e più apprezzati in questa fascia di prezzo: si acquista a 139 euro, con uno sconto di listino di 50 euro netti. Chi volesse salire di prestazioni potrà anche acquistare M23 o M33, che hanno prezzi scontati fino a 100 euro.

Non mancano in lista, come già accennato, anche i terminali top di gamma. Il samsung Galaxy S22 Ultra, ad esempio, ha un listino di 1029 euro, con uno sconto netto di 250 euro. Per chi volesse gli ultimi top di gamma in versione più piccola, il catalogo presenta anche S22 5G a 779 euro, anziché 929. In lista, anche Galaxy Z Flip 3.

Ecco tutti gli sconti Amazon riservati ai terminali Samsung (disponibili i diverse colorazioni ai prezzi indicati).

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 4GB Memoria interna 64 GB² espandibile³, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 139,00 € – invece di 189,90 €

sconto 27% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 6GB Memoria interna 128GB² espandibile³, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 159,00 € – invece di 219,90 €

sconto 28% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy M23 5G Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh² Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB³, Orange Copper [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 199,90 € – invece di 299,90 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy M23 5G Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh² Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB³, Light Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 199,90 € – invece di 299,90 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Black 2021 [Versione Italiana] In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Blue 2021 [Versione Italiana] In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy A33 5G Smartphone Android, Display Infinity-U FHD+ Super AMOLED 6.4?¹, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile², Batteria 5.000 mAh, Awesome Blue [Versione Italiana] In offerta a 249,00 € – invece di 389,90 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy M33 5G Smartphone Android Display 6.6 FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Quattro fotocamere, principale 50 MP, RAM 6GB Memoria interna 128 GB, Green [Versione italiana] esclusiva Amazon In offerta a 249,00 € – invece di 339,90 €

sconto 27% – fino a 13 lug 22

SAMSUNG Galaxy A52s 5G Negro – 6GB – 128GB – 5G In offerta a 250,98 € – invece di 505,00 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE, Display 6.5″ Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, 2021, Snapdragon 865, Cloud White [Versione Italiana] In offerta a 312,07 € – invece di 669,00 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy M53 5G Smartphone Android Display 6.7??¹ FHD+ Super AMOLED Plus, Batteria 5.000 mAh, RAM 6GB Memoria interna 128 GB espandibile², Brown [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 369,90 € – invece di 479,90 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

SAMSUNG Galaxy A53 5G Smartphone Android, Display Infinity-O FHD+ Super AMOLED 6.5?, 6GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Blue (Versione Italiana) In offerta a 389,90 € – invece di 529,90 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy S21 FE 5G Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4″ Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori, Grigio (Graphite) [Versione Italiana] In offerta a 442,00 € – invece di 769,00 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,7?/Super AMOLED 1,9? Awesome Black 2021 [Versione Italiana] In offerta a 699,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free Android Telefono Pieghevole 256GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,7?/Super AMOLED 1,9? Awesome Black 2021 [Versione Italiana] In offerta a 749,00 € – invece di 1149,00 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1??¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] In offerta a 779,00 € – invece di 929,00 €

sconto 16% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy S22+ 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.6??¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom White 2022 [Versione Italiana] In offerta a 829,00 € – invece di 1079,00 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.8??¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom White 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1029,90 € – invece di 1279,00 €

sconto 19% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.8??¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Green 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1129,00 € – invece di 1379,00 €

sconto 18% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 512GB Display 6.8??¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Green 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1239,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 17% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Pieghevole Android SIM Free 256GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,2?/7,6? Phantom Black 2021 [Versione Italiana] In offerta a 1469,90 € – invece di 1849,00 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Pieghevole Android SIM Free 512GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,2?/7,6? Phantom Silver 2021 [Versione Italiana] In offerta a 1549,90 € – invece di 1949,00 €

sconto 20% – fino a 13 lug 22

