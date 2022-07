Prime Day, sconti su cavalletti Manfrotto, Joby e zaini Lowepro

Gli amanti della fotografia e in particolare tutti coloro che cercano un cavalletto , un supporto per la fotocamera o il cellulare usato come fotocamera zaini fotografici hanno pane per i loro denti nel contesto del Prime Day. Amazon infatti presenta una lunga serie di sconti su tre marchi di primaria importanza: Manfrotto, Joby e Lowepro

È impossibile elencare tutte le promozioni in questo settore. Tra i cavalletti vi segnaliamo però il robusto GorillaPod 3 che pagate 64,99 euro invece che 105,99 €, oppure il GorillaPod Magnetic perfetto per fotocamere compatte e cellulari che costa solo 16,99 € invece che 34,99 €. Non manca nella lista il popolarissimo Pixi di Manfrotto, una icona dei cavalletti tascabili per smartphone che trovate a 18,99 € invece che 26,99 €.

Restiamo nell’ambito dei supporti per cellulare ma cambiamo tipologia collocandoci su una fascia più tradizionale con lo sconto a 84,99 € rispetto ai 124,99 € per il Joby Compact Advanced. In questa nicchia troviamo anche il Manfrotto Element a 84,99 € invece che 159,99 €.

Più in alto ancora ci sono sconti sul Manfrotto Befree Advanced GT (209,99 invece che 403,99 €) e il Manfrotto Befree 3Way a 163,99 (invece che 279,99 €)

Se sono gli zaini che vi interessano, come accennato, ci sono diversi modelli di Lowepro proposti a prezzi scontati. Parliamo di accessori basici come il Lowerpro Slingshot SL 250 a 72,99 € invece che 119,49 € oppure del Lowepro Truckee a 57,99 invece che 126,49 €. Sono più ampi e funzionali il Lowepro Whistler Rucksack che scende a 173,99 rispetto ad un prezzo comune intorno ai 250 € o il Lowepro Flipside BP 500 146,99 € invece che 230,99 €

Qui di seguito le offerte Manfrotto, Joby e Lowerpro.

JOBY GorillaPod 325, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01505-BWW In offerta a 12,99 € – invece di 24,99 €

sconto 48% – fino a 13 lug 22

JOBY GripTight ONE GP Treppiede Supporto Telefono Universale/Treppiede GorillaPod Flessibile per Smartphone e iPhone, Cavalletto Telefono, Cavalletto Smartphone, Treppiede Smartphone, JB01491-0WW In offerta a 15,99 € – invece di 39,99 €

sconto 60% – fino a 13 lug 22

JOBY GorillaPod Magnetic 325, Mini Treppiede Flessibile con Piedini Magnetici e Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01506-BWW In offerta a 16,99 € – invece di 34,99 €

sconto 51% – fino a 13 lug 22

JOBY GorillaPod 1K Stand, Supporto Treppiede Compatto Flessibile per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01511-BWW In offerta a 18,99 € – invece di 39,99 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

JOBY GorillaPod Starter Kit, Mini Treppiede Flessibile con Clamp Universale Smartphone, Attacco GoPro e Torcia, Portata Max 325 g, JB01571-BWW In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Joby JB01510-BWW GorillaPod 3K Treppiede, Supporto Treppiede Leggero Flessibile per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg In offerta a 26,99 € – invece di 59,99 €

sconto 55% – fino a 13 lug 22

JOBY GorillaPod 500, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 500 g, JB01502-BWW In offerta a 27,99 € – invece di 44,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

JOBY PodZilla Medium Kit, Treppiede per Smartphone e Fotocamere Mirrorless Compatte, Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Inclusa e Attacco GripTight 360 Phone, Dispositivi fino a 1 Kg, Grigio In offerta a 28,99 € – invece di 44,99 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

JOBY Kit GorillaPod 1K, Treppiede Compatto Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01503-BWW In offerta a 30,99 € – invece di 64,99 €

sconto 52% – fino a 13 lug 22

JOBY GorillaPod 3K Vert Kit, Treppiede 3K Compatto Flessibile e BallHead 3K con Staffa a L Verticale per Modalità Paesaggio e Ritratto con Fotocamera Mirrorless fino a 3kg In offerta a 54,99 € – invece di 79,95 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

JOBY Compact Light Kit, Treppiede Smartphone/Fotocamere con Testa a Sfera, Supporto per Smartphone Universale, Borsa di Trasporto, per CSC, Reflex, Mirrorless, Smartphone, Nero, Capacità 1,5 Kg In offerta a 55,99 € – invece di 84,99 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

JOBY Kit GorillaPod 1K con Attacco GripTight PRO.Treppiede 1K Compatto e Flessibile e BallHead 1K con Attacco per Smartphone, Modalità Orizzontale o Verticale. Sostiene fino a 1kg. In offerta a 41,99 € – invece di 59,95 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

JOBY Compact Action, Treppiede per Fotocamere, Treppiede Smartphone con Testa a Sfera, Attacco a Sgancio Rapido Universale da ¼-20? e Borsa per il Trasporto, Reflex, Mirrorless, Nero, Capacità 1,5 Kg In offerta a 63,99 € – invece di 94,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

JOBY Kit GorillaPod 3K, Treppiede Leggero Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg, JB01507-BWW In offerta a 64,99 € – invece di 105,99 €

sconto 39% – fino a 13 lug 22

JOBY Compact Advanced Kit, Treppiede per Fotocamera/Smartphone con Testa a 3 Vie, Attacco Sgancio Rapido Universale ¼-20?, Supporto Smartphone, Borsa Trasporto, Reflex, Mirrorless, Nero, Capacità 3 Kg In offerta a 84,99 € – invece di 124,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

JOBY Kit Gorillapod 5K, Treppiede Flessibile Professionale con Testa a Sfera per Fotocamere Dslr e Csc/Mirrorless, Portata Max 5 Kg, Jb01508-Bww In offerta a 90,99 € – invece di 209,99 €

sconto 57% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MTPIXI-WH Pixi Mini Treppiedi da Tavolo, Bianco In offerta a 18,99 € – invece di 26,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Manfrotto PIXI Treppiede da Tavolo per Fotocamere CSC e DSLR ed Impugnatura per Video, Materiale Adapto, Made in Italy, Nero, MTPIXIMII-B In offerta a 18,99 € – invece di 29,69 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MTPIXI-RD PIXI Mini Treppiede (Rosso In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MKPIXICLAMP-BK Pixi Treppiedi da Tavolo con Staffa per Smartphone, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 36,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MTPIXIEVO-BK Treppiedi da Tavolo a 2 Sezioni, Bianco In offerta a 27,99 € – invece di 51,99 €

sconto 46% – fino a 13 lug 22

Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK, Monopiede in Alluminio a 5 Sezioni Leggero da Viaggio, Fascia da Polso, Impugnatura di Gomma, Twist Lock, Carico 16 kg, per Fotocamere Compatte, Mirrorless, Reflex In offerta a 30,99 € – invece di 49,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MTPIXIEVO-RD Treppiedi da Tavolo a 2 Sezioni, Rosso In offerta a 35,99 € – invece di 51,99 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MTWISTGRIP – “Twistgrip” Morsetto Universale per Smartphone In offerta a 36,99 € – invece di 52,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Testa a Sfera e Bluetooth, Compatibile con Smartphone e Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia, Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 84,99 € – invece di 159,99 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

Manfrotto Befree Advanced Compatibile con Fotocamere Sony Alpha7 e Alpha9, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera e Chiusura a Leva, Treppiede in Alluminio per Accessori Fotografia In offerta a 96,99 € – invece di 206,99 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MK290XTA3 Treppiedi a 3 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 158,99 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MK290XTA3-3W Treppiede con Borsa, Testa a 3 Movimenti, 3 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a 107,99 € – invece di 203,99 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

Manfrotto Befree Advanced con Chiusura Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera, Portatile e Compatto, Treppiede in Alluminio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 119,99 € – invece di 206,99 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MK290XTA3-BH Kit da 3 Sezioni in Alluminio con Testa a Sfera, Nero In offerta a 123,99 € – invece di 203,99 €

sconto 39% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Portata fino a 9 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Rosso In offerta a 127,99 € – invece di 206,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Carbonio con Testa a Sfera e Bluetooth, Compatibile con Smartphone e Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia, Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 137,99 € – invece di 229,99 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MKBFRLA4B-BHM Befree Advanced 2N1 Treppiede da Viaggio, Monopiede Incluso, Chiusura a Leva, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a 137,99 € – invece di 227,99 €

sconto 39% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MKBFRTA4GT-BH Befree Advanced GT Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, fino a 12 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a 138,99 € – invece di 247,99 €

sconto 44% – fino a 13 lug 22

Manfrotto MK290DUA3-3W 290 Dual Treppiede a 3 Sezioni, Nero/Antracite In offerta a 147,99 € – invece di 285,99 €

sconto 48% – fino a 13 lug 22

Manfrotto Befree Advanced GT, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida Portatile e Compatto, Treppiede Professionale in Carbonio per Fotocamera DSLR, Reflex, Mirrorless, Fotografia In offerta a 209,99 € – invece di 403,99 €

sconto 48% – fino a 13 lug 22

Manfrotto GT MKBFRTC4GTA-BH Befree Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist con Testa a Sfera e Borsa per Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Carbonio Leggero, Portata 12 kg,Nero/Rosso In offerta a 268,99 € – invece di 403,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Lowepro Borsa per Fotocamera Lens Case, 9 x 13 cm, Nero In offerta a 20,99 € – invece di 30,67 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Lowepro 56035371417 In offerta a 26,99 € – invece di 37,99 €

sconto 29% – fino a 13 lug 22

Lowepro Borsa per Fotocamera Lens Case, 11 x 14 cm, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 51,99 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Lowepro Borsa per Fotocamera Lens Case, 13 x 32 cm, Nero In offerta a 33,99 € – invece di 68,99 €

sconto 51% – fino a 13 lug 22

Lowepro Tahoe Bp 150 Borsa per Fotocamera, Nero In offerta a 43,99 € – invece di 77,99 €

sconto 44% – fino a 13 lug 22

Lowepro Borsa per Fotocamera Lens Case, 11 x 26 cm, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 63,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Lowepro LP37236-PWW Truckee BP 200 LX Zaino per Outdoor, per Tablet 13?, per DSLR/Mirrorless Compatte, per Sony, Canon, Nikon, 1-2 Obiettivi, Gimbal, Drone In offerta a 46,99 € – invece di 101,49 €

sconto 54% – fino a 13 lug 22

Lowepro LP37238-PWW Truckee BP 250 LX Zaino per Outdoor, per Tablet 15?, per DSLR/Mirrorless Compatte, per Sony, Canon, Nikon, 1-2 Obiettivi, Gimbal, Drone In offerta a 57,99 € – invece di 126,49 €

sconto 54% – fino a 13 lug 22

Lowepro Slingshot SL 250 AW III Borsa fotografica a tracolla per Mirrorless, Reflex e Accessori, con Sistema QuickDoor, Tasca per Tablet da 10?, per Sony A7, iPad, Surface Pro, Ripstop 300D, Grigia In offerta a 72,99 € – invece di 119,49 €

sconto 39% – fino a 13 lug 22

Lowepro Flipside Trek Zaino Flipside 350 AW, Zaino Fotografico per Fotocamere DSLR e Obiettivi Multipli, Zaino Macchina Fotografica per Tablet, Treppiede, Colore Grigio, Verde Scuro, Taglia unica In offerta a 110,99 € – invece di 186,99 €

sconto 41% – fino a 13 lug 22

Lowepro ProTactic 350 AW II Zaino Modulare per Fotocamere Professionali Compatte, Mirrorless, Droni e Tablet fino 13inch, Dim Interne: 26 x 12,5 x 40 cm, LP37176-PWW In offerta a 115,99 € – invece di 256,99 €

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Lowepro Zaino Flipside Trek 450, Zaino Fotografico per Fotocamere DSLR e Obiettivi Multipli, Zaino Macchina Fotografica per Laptop, Tablet, Accessori Fotografia, Treppiede, Grigio, 28.5 x 21 x 49 cm In offerta a 127,99 € – invece di 220,99 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II Zaino Fotografico Outdoor con Divisori MaxFit per Laptop/iPad 15″, Pro Mirrorless e DSLR, Sony, Canon, Nikon, Gimbal, Drone, DJI, Nero/Grigio Scuro In offerta a 132,99 € – invece di 311,99 €

sconto 57% – fino a 13 lug 22

Lowepro Photo Sport 300 AW II Zaino, Nero In offerta a 140,99 € – invece di 245,99 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Lowepro Flipside BP 500 AW II Zaino per Fotocamera, Mica/Camo In offerta a 146,99 € – invece di 230,99 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Lowepro ProTactic 450 AW II Zaino Modulare per Fotocamere Professionali Compatte, Mirrorles, Droni e Tablet fino 15inch, Dim Interne: 30 x 16 x 44 cm, LP37177-PWW In offerta a 153,99 € – invece di 310,99 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Lowepro Flipside 500 AW II zaino per fotocamera ? nero In offerta a 161,99 € – invece di 230,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Lowepro Pro Trekker BP 550 AW II Zaino Fotografico Outdoor con Divisori MaxFit per Laptop/iPad 15″, Pro Mirrorless e DSLR, Sony, Canon, Nikon, Gimbal, Drone, DJI, Nero/Grigio Scuro In offerta a 221,99 € – invece di 415,99 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

Lowepro Whistler BP zaino per fotocamera, Grigio In offerta a 173,99 € – invece di 406,99 €

sconto 57% – fino a 13 lug 22

Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II Zaino Grigio In offerta a 173,99 € – invece di 438,99 €

sconto 60% – fino a 13 lug 22

