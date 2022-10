Withings si presenta alle Offerte Esclusive Prime 11 e 12 ottobre con tantissimi sconti

Quando si parla di Withings si pensa in primi alla salute. Sono tanti i dispositivi del brand che, oltre a fungere da ottimi compagni per il quotidiano e l’allenamento fisico, riescono anche a fornire parecchie funzionalità per la salute. In sconto tantissime periferiche del marchio, compreso l’ottimo Scanwatch, il più eleganti degli orologi in campo clinico.

Scanwatch è presente tra le OffertePrime di questo 11 e 12 ottobre 2022. Lo abbiamo recensito direttamente a questo indirizzo, evidenziandone la bellezza estetica, che richiama gli orologi Daniel Wellington, ma con funzionalità avanzate per il benessere e la salute di chi lo indossa, in grado anche di effettuare l’ECG. Al momento degli sconti si potrà acquistare a circa 270 euro.

Tra i prodotti in offerta più economici anche la band Fulse HR, un activity tracker con tantissime funzioni per tracciare le attività fisiche di chi lo indossa.

Qui sotto trovate tutti i prodotti Whitings in offerta in questi giorni: vi ricordiamo che sono comunque disponibili varianti di colore per i cinturini abbinati.

Su macitynet abbiamo recensito e stiamo recensendo tanti dei prodotto Whitings che sono distribuiti nel nostro paese da Hinnovation, Trovate tutte le recensioni a partire da questa pagina.

Tutti gli sconti nella lista che segue:

WITHINGS – Scanwatch 42 mm Bianco Set con 1 Bracciale Nero FKM 20mm + Bracciale Pelle Marrone Curvo Fibbia Nero 20 mm – Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, Sleep Tracking In offerta a 279,90 € – invece di 287,34 €

sconto 3% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings – Scanwatch 42 mm Bianco Set con 1 Bracciale Nero FKM 20mm + Bracciale Pet Riciclato Blu e Bianci 20 mm – Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking In offerta a 269,90 € – invece di 277,90 €

sconto 3% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

WITHINGS – Scanwatch 42 mm Bianco Set con 1 Bracciale Nero FKM 20mm + Bracciale PET riciclato Nero 20 mm – Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex In offerta a 269,90 € – invece di 277,90 €

sconto 3% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Pulse HR Activity Tracker per Adulti, Nero, 18 mm In offerta a 74,99 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Scanwatch Charging Cable [Amazon Exclusive] In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Silicone, Braccialetto Unisex Adulto, Grigio – Fibbia Argentata, 36 mm In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Steel HR Cavo USB, Nero, 44 cm [Amazon Exclusive] In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings, PET Wristband For Scanwatch 20 Mm Nero Unisex Adulto, PET mm In offerta a 26,95 € – invece di 35,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Caricatore Pulse HR [Amazon Exclusive] In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturini in PET Riciclato Intrecciato per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 26,95 € – invece di 35,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturini in PET Riciclato Intrecciato per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 26,95 € – invece di 35,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive] In offerta a 37,39 € – invece di 49,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive] In offerta a 67,39 € – invece di 89,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino in Pelle di Elevata Qualità per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 37,39 € – invece di 49,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino in Pelle di Elevata Qualità per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 37,39 € – invece di 49,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino in Pelle di Elevata Qualità per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 37,39 € – invece di 49,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino Sportivo in Silicon per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino Sportivo in Silicon per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino Sportivo in Silicon per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 22,39 € – invece di 29,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino Sportivo in Silicon per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 22,39 € – invece di 29,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino Sportivo in Silicon per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino Sportivo in Silicon per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Withings 704697, Braccialetto Unisex Adulto, Grigio – Fibbia In Oro Rosa, 36 mm In offerta a 18,69 € – invece di 24,95 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire