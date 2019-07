Super sconto WD My Passport Ultra da 4 TB per Mac: solo 101 euro su Amazon

Vi serve un disco portatile ad elevata capacità ad un prezzo eccellente? Su Amazon trovate ad un prezzo che non trovate altrove il Western Digital My Passport Ultra da 4 TB: 101 euro.

Questo HD è studiato appositamente per Mac. Lo dimostra la formattazione del disco che è compatibile nitidamente con quella dei nostri computer (non serve riformattare) e la connettività USB-C. Queste specifiche e le dimensioni davvero piccolissime (8X11 centimetri; spessore di 4 centimetri) lo rendono il disco fisso perfetto per i nuovi Mac portatili.

Il disco è realizzato in metallo anodizzato, viene fornito con un cavo che lo rende compatibile anche con i vecchi Mac con USB-B, la formattazione Mac lo rende, invece, subito utilizzabile anche per Time Machine. Il software è molto qualificato come nella tradizione Western Digital. Ad esempio è possibile scaricare un driver HFS+ per sistemi operativi Windows 10, 8.1 o 7 per poter effettuare processi di lettura e scrittura sull’unità My Passport Ultra for Mac senza dover riformattare. Sono anche disponibili i classici Software WD Discovery e WD Drive Utilities. Infine la funzione WD Security di WD Discovery aiuta a mantenere privati i file grazie a una password e alla crittografia hardware AES a 256 bit.

Questo disco in versione 4 TB ha un prezzo di 160 euro. Si trova con un po’ di sconto, ma nessuno lo presenta a 101 euro come Amazon. Del resto la versione da 2 TB costa 119 euro, a riprova del livello dello sconto.