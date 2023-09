Meet with Apple Experts, incontri e seminari dedicati agli sviluppatori

Apple ha annunciato Meet with Apple Experts, incontri con esperti della Casa di Cupertino pensati per gli sviluppatori che potranno partecipare a sessioni, workshop, laboratori e a consultazioni dirette per conoscere gli ultimi strumenti di sviluppo e risorse che consentiranno di far fare alle loro app “un salto di qualità”.

Sono oltre 50 le sessioni, i seminari e le consultazioni già disponibili. “Meet with Apple Experts” prevede accesso continuo ad attività online e in presenza, offriendo agli sviluppatori di tutto il mondo maggiori opportunità di connettersi direttamente con esperti di Apple, e ottenere approfondimenti, supporto e feedback.

Gli sviluppatori – riferisce Apple . possono iscriversi per ottenere feedback su diverse tematiche, e approfondimenti che riguardano iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, visionOS e come app e giochi possono essere ottimizzati tenendo conto delle ultime tecnologie hardware. Diverse sessioni sono pensate per aiutare gli sviluppatori a valorizzare al massimo app ed esperienze nel gaming su App Store personalizzando le pagine dei prodotti, migliorando il discovering delle app, ottenere il meglio con eventi in-app e migliorando l’acquisizione di clienti con funzionalità quali l’App Analytics.

Sessioni, laboratori e workshop sono disponibili in più fusi orari e lingue, e indipendentemente da dove gli sviluppatori si trovano e dal loro percorso, Apple promette varie attività adatte alle loro esigenze, offrendo incontri e approfondimenti che permettono di ottimizzare le app, parlare con “evangelist”, ingegneri e designer di Apple, e la possibilità di accedere a risorse dedicate.

La Casa di Cupertino riferisce che Meet with Apple Experts (qui i dettagli) nasce dal successo di eventi/attività quali Ask Apple, Meet with App Store Experts e Tech Talks che fino ad oggi hanno offerto agli sviluppatori la possibilità di partecipare a centinaia di presentazioni dal vivo, e offerto migliaia di consulenze dirette. I temi trattati nei precedenti incontri di questi programmi sono ora disponibili nel quadro di Meet with Apple Experts.

Gli sviluppatori registrati con Apple e attuali membri dell’Apple Developer Program e di Apple Developer Enterprise Program possono visitare il sito dedicato per ulteriori informazioni su ultime sessioni disponibili, laboratori ed eventi speciali.