Supporto smartphone per auto con ricarica wireless in sconto a 20,79 euro

Sostenere lo smartphone e al contempo ricaricarlo tramite tecnologia wireless. E’ quanto promette il supporto di Choetech che attualmente trovate in offerta con un codice a 20,79 euro.

Si tratta di un supporto che si fissa tramite l’apposita pinza alla griglia di ventilazione dell’auto. Ha una morsa estensibile che abbraccia e blocca saldamente praticamente tutti gli smartphone e phablet attualmente in commercio e, grazie alla piastra di ricarica ad induzione, può ricaricarlo senza dover collegare il cavo alla presa del telefono: in questo modo basterà bloccarlo al supporto per veder avviarsi istantaneamente la ricarica.

Macitynet lo ha già recensito descrivendovi le sue peculiarità in questo articolo. In breve è pratico e comodo da usare anche con una sola mano ed offre una velocità di ricarica massima a 7,5W per iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 8 e iPhone 8 Plus oppure può raggiungere una ricarica 10W con alcuni dispositivi Android supportati come Samsung S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8 e altri.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 26 euro ma se interessati vi conviene acquistarlo adesso perché, per qualche giorno grazie al codice ZO5IM363 è possibile risparmiare poco più di 5 euro e pagarlo sostanzialmente solo 20,79 euro.