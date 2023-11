Netflix senza buffering e streaming privato per il Black Friday di Surfshark

Lo streaming di contenuti online è diventato una parte essenziale del quotidiano, ma nulla può rovinare l’esperienza più di un buffering incessante o di una qualità video scadente.

Ed allora, per garantire un’esperienza di streaming senza interruzioni, l’utilizzo di una VPN potrebbe essere il giusto passo da cui partire.

Con oltre 3200 server posizionati in più di 100 paesi, Surfshark si posiziona come una solida scelta per coloro che cercano di evitare buffering e rallentamenti durante lo streaming di contenuti in alta definizione.

I server di Surfshark sono progettati per gestire un carico di lavoro elevato senza sacrificare la velocità. Ogni porta collegata offre almeno 1 Gbps, ma nelle posizioni ad alta richiesta come gli Stati Uniti e il Regno Unito, questa capacità può raggiungere fino a 2 x 10 Gbps per server.

Netflix di tutto il mondo

Non solo velocità. Surfshark si impegna a offrire una visione privata e sicura delle librerie Netflix di tutto il mondo. Attraverso una ricerca approfondita, l’azienda ha identificato i paesi con le librerie più ricche di film e show.

Questo significa che, con Surfshark, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi da qualsiasi parte del mondo, superando le restrizioni geografiche.

Ciononostante Surfshark vieta l’uso dei servizi VPN per scopi illegali poiché contro i loro Termini di servizio. Pertanto i consumatori devono sempre essere sicuri di agire in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili dei fornitori di servizi di streaming.

Ovviamente, la VPN di Surfshark non è solo per Netflix. Sarà possibile utilizzarla per guardare contenuti privati e sicuri su piattaforme come Prime Video, Disney+, BBC iPlayer, HBO Now, Hulu, DAZN, Hotstar, YLE Areena, AbemaTV e molte altre.

Inoltre, VPN consente di superare i limiti dei propri ISP, che potrebbero limitare la larghezza di banda, causando rallentamenti durante lo streaming. Utilizzando una VPN, potendo nascondere il proprio traffico internet all’ISP, si potrà ottenere un’esperienza di streaming ad alta velocità in qualsiasi momento.

Fino a 86% di sconto + 5 mesi gratis per i prodotti Surfshark

Se tra i consigli per tenere al sicuro i vostri dai e la vostra privacy avete accolto quello di utilizzare una VPN, sappiate che SurfShark sta praticamente anticipando il Black Friday, offrendo fino a 5 mesi gratis per i suoi prodotti.

Partendo da questo link, infatti, l’offerta prevede la possibilità di ottenere fino a 5 mesi gratuita acquistando un piano biennale durante la promozione VPN:

Surfshark Starter (VPN) è in sconto del 86% e include 3 mesi gratis

Surfshark One (VPN + Antivirus, Search, Alert e Alternative ID) è in sconto del 85% e include 4 mesi gratis

Surfshark One+ (VPN + Antivirus, Search, Alert, Alternative ID, Incogni) è in sconto del 85% e include 5 mesi gratuiti

Quindi fino a 5 mesi gratuiti di Surfshark per tutti i nuovi utenti che acquistano il piano biennale.