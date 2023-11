Da Starlink nuova antenna, router Wi-Fi 6 e sconti Black Friday

All’esterno l’antenna Starlink di terza generazione per le case si riconosce al volo perché perde la base con sostegno motorizzato (presente sui due modelli precedenti), sostituita da un semplice cavalletto estraibile a mano: leggermente più grande della precedente, migliora le comunicazioni, la resistenza agli agenti atmosferici, ma consuma anche più energia.

Secondo la società i miglioramenti nella ricezione assicurano un collegamento via satellite a banda larga di qualità superiore. La base motorizzata per l’orientamento non è più indispensabile: per funzionare e ricevere internet via satellite è sufficiente collocare la nuova antenna Starlink in modo che sia orientata verso il cielo. In precedenza l’angolo di campo era di 100°, mentre ora aumenta a 110 gradi.

Se la sistemazione con il cavalletto non piace o non è adatta, in fase di ordine è possibile configurarla con un adattatore per tubi, utile per montare l’antenna sul tetto di casa. La larghezza rimane di 30 cm circa, mentre l’altezza è di 59,55 cm: quella di seconda generazione era di 51,53 cm. La certificazione di impermeabilità era IP54 e con la terza generazione migliora a IP67, quindi resistente anche alla polvere e all’immersione in acqua per 30 minuti.

È in grado di resistere anche con vento fino a 96 km orari. Non cambiano invece le temperature di funzionamento, comprese tra meno 30 gradi e fino a 50 gradi centigradi. In precedenza in consumi erano compresi tra 50W e 75W, mentre ora si alzano tra 75W e 100W. Può non piacere ma il consumo di energia può passare in secondo piano nelle aree in cui altrimenti sarebbe impossibile avere Internet.

Con la nuova antenna Starlink arriva anche il router Wi-Fi 6

Con la nuova antenna Starlink abbina anche un nuovo router. Si passa così dal precedente Wi-Fi 5 Dual Band MIMO 2 x 2 fino a 185 metri quadrati e fino a 128 dispositivi, per passare all’ultimo modello Wi-Fi 6 Tri Band MIMO 4 x 4 fino a 297 metri quadrati e 235 dispositivi. Nonostante l’annuncio non è chiaro quando nuova antenna e router risulteranno disponibili singolarmente o come parte del kit di installazione.

Starlink offre sconti Black Friday su kit e abbonamento mensile

Doppio sconto Black Friday per chi desidera sfruttare Internet via satellite in Italia, con risparmi sia per il kit iniziale che per l’abbonamento mensile. Per un periodo di tempo limitato in Italia Starlink propone il kit a 299 euro contro il prezzo precedente di listino di 450 euro, uno sconto di oltre il 33%.

Allo stesso tempo l’abbonamento mensile di 50 euro subisce un taglio del 20% ed ora costa 40 euro al mese. Quest’ultima offerta si applica sia ai nuovi clienti che a quelli esistenti, ma non è chiaro se si tratta di uno sconto temporaneo Black Friday o se invece Starlink ha ridotto in modo permanente il costo dell’abbonamento nel nostro Paese.

A ottobre SpaceX ha presentato Starlink Direct to Cell per collegare direttamente satelliti e smartphone. Una curiosità: anche i gatti adorano parabole e antenne Starlink. Tutti gli articoli che parlano di Elon Musk sono disponibili da questa pagina.