Per il Black Friday Momax tracker compatibile Dov’è a solo 12,60 euro

Un Airtag a 12,60? Il tracker Momax non è prorio un Airtag ma le funzioni che offre sono sostanzialmente le stesse ad un prezzo che per il Black Friday sono una frazione di quelle del dispositivo Apple.

Il tracker Momax è uno degli ormai diversi dispositivi compatibili con la rete Dov’è di Apple. Si tratta di accessori che fanno esattamente la stessa cosa di un Airtag. Permettono di tracciare un oggetto cui sono stati accostati e di vederlo sulla piattaforma nativa Dov’è. In termini pratici uno Smart Track compatibile con Dov’è funziona praticamente alla stessa maniera e così fa questo di Momax.

L’unico dettaglio funzionale che distingue i dispositivi compatibili da quelli Apple è la mancanza della funzione posizione precisa. In pratica saprete dove sono stati lasciati o persi ma non potrete usare il chip U1 per reperirli. In pratica potrete vederli su una mappa ma non potrete sfruttare le frecce per trovarli.

Nel caso del Momax abbiamo anche una forta sostanzialmente identica a quella dell’Airtag. È un “gettone” piccolo e molto maneggevole che potete collocare in un portachiavi ad hoc oppure nascondere dentro ad una tasca di uno zaino o una valigia per per non perderla mai.

Per sapere tutto quello che fanno, leggetevi il nostro articolo sugli Airtags, sostituite la parola “Airtags” con “Smart Track” e avrete presente i vantaggi che presentano.

Il tracker Momax costa solo 12,60€, un terzo del prezzo dell’Airtag e meno di tanti altri concorrenti compatibili.

Comprate partndo da qui