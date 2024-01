Swiitol C18, eccellenti capacità di taglio ad un prezzo piccolo

L’avanzamento tecnologico nel campo delle macchine per il taglio laser sta raggiungendo nuove vette, con capacità di taglio davvero importanti, pur mantenendo prezzi assolutamente competitivi. Grazie al nuovo laser con lunghezza focale di 50 mm le prestazioni di questa Swiitol C18 sono davvero ottime. Il prezzo è di poco superiore a 350 euro.

La tecnologia di accoppiamento a compressione doppia è stata potenziata per ottenere risultati ancora più precisi. L’area di fuoco laser ultrafine è ridotta a 0,08*0,08 mm. Questo consente di tagliare facilmente materiali come il legno da 10 mm, il compensato di pioppo da 5 mm e l’acrilico spesso 12 mm. Inoltre, può incidere direttamente su acciaio inossidabile specchiato, metallo, ceramica, vetro, e altri materiali ancora. La velocità di incisione e taglio è del 40% superiore rispetto ai modelli senza compressione, risultando comparabile all’effetto di una macchina per incisioni laser CO₂ da 90W.

La velocità di incisione è stata raddoppiata grazie alla nuova tecnologia, raggiungendo fino a 30000 mm/min, con una velocità ottimale di 24000 mm/min. Questo incremento di velocità, ideale sia per l’industria manifatturiera che per gli utenti privati, migliora l’efficienza del lavoro e abbrevia i tempi di produzione.

Anche la struttura della macchina è completamente rinnovata e utilizza una guida lineare con design a cinghie per migliorare la precisione strutturale e ottimizzare la disposizione del cablaggio. Questo, non solo aumenta l’accuratezza e la stabilità del prodotto, ma riduce anche il rumore e le vibrazioni della macchina, offrendo un ambiente di lavoro migliore. L’ampia area di incisione è pari a 400×400 mm, in grado di soddisfare una varietà di esigenze.

Con una scheda madre a 32 bit, la macchina può gestire più unità di flusso, elaborare dati più velocemente e migliorare notevolmente l’efficienza del lavoro. La macchina è compatibile con diversi software di incisione consolidati come LaserGRBL e LightBurn, supportando vari sistemi operativi come Windows e Mac (LightBurn). Supporta inoltre vari formati di file di incisione come NC, BMP, JPG, PNG, DXF, ecc.

E’ possibile controllare l’incisore anche tramite app da smartphone, così da poter scegliere tra una libreria di materiali per il taglio, funzioni di design avanzate e altri parametri ancora.

Al momento è possibile acquistarla a poco più di 350 euro direttamente sulla pagina ufficiale del produttore con consegna dall’UE, spedizione gratuita, il tempo di spedizione è di 3-5 giorni lavorativi.

Inoltre se vi iscrivete al sito di Swiitol, potete ottenere uno sconto di benvenuto del 5% e accesso a tutte le offerte.