Netflix snobba Apple Vision Pro al lancio

Quando Apple ha annunciato il visore Vision Pro, ha citato diversi servizi di streaming con app dedicate pronte per il dispositivo, tra cui Disney+, Max, Amazon Prime Video e Paramount+. Apple si è concentrata molto sulle funzionalità di intrattenimento del visore e probabilmente spera che possano convincere i potenziali acquirenti a fare il grande passo. Tuttavia, un nome era chiaramente assente dalla lista delle app di streaming che arriveranno sulla piattaforma, ed è il più grande di tutti: Netflix.

Adesso, Bloomberg riferisce che Netflix attualmente non ha piani per rilasciare un’applicazione speciale per il Vision Pro:

I nostri membri potranno godersi Netflix sul browser web del Vision Pro, allo stesso modo in cui possono godersi Netflix su Mac

Come nota Gurman, il Vision Pro sarà in grado di eseguire app per iPad adattate per il visionOS del visore, oltre alle applicazioni appositamente progettate per la piattaforma. Ciò significa che Netflix non sta nemmeno modificando la sua app per iPad per eseguirla sul Vision Pro e gli utenti non potranno godere delle funzionalità che utilizzano sui dispositivi mobili, come la visione offline.

In confronto, Disney+ si è impegnata a supportare Vision Pro ed offre agli utenti accesso a ambientazioni immersive, tra cui una basata sulla Torre degli Avengers, che possono fungere da sfondo.

Secondo un altro rapporto di Bloomberg del 2023, Netflix non ha davvero un piano per sviluppare un’applicazione per il visore. Non è chiaro il perché, ma l’azienda potrebbe aver scelto di aspettare e vedere se il Vision Pro possa effettivamente raggiungere un certo livello di popolarità prima di dedicare risorse allo sviluppo di un’applicazione dedicata.

Il dispositivo potrebbe avere un’applicazione in futuro, ma i primi utenti dovranno accontentarsi di guardare i programmi del servizio su un web browser.

