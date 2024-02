Swiitol C24 Pro 24W è la macchina per incisioni laser fai-da-te

Gli appassionati del fai-da-te ma anche professionisti e piccole aziende che lavorano nel campo dell’hobbistica e della personalizzazione degli oggetti possono trovare in Swiitol C24 Pro 24W un valido alleato. E in questo momento, grazie ad un’offerta in corso, l’acquisto è particolarmente vantaggioso perché si risparmia meno della metà e arriva a casa in pochi giorni.

Si tratta di una macchina ad incisione laser di potenza superiore alla media: parliamo infatti di 120 Watt, con un modulo laser da 24 Watt capace di tagliare a maggiori profondità e con un minor numero di passate. Per fare qualche esempio, è in grado di tagliare tavole in legno di balsa da 10 mm, fogli di compensato in legno di tiglio da 5 mm e pannelli in acrilico nero da 12 mm.

È persino in grado di incidere l’acciaio inox riproducendo oltre 256 colori, così da poter creare opere d’arte uniche.

L’area disponibile per le incisioni è di massimo 40 x 40 centimetri e la velocità massima che è in grado di raggiungere è pari a 30.000 millimetri al secondo, con un punto laser da 0,1 mm di alta precisione.

Con una robusta struttura costruita interamente in metallo, la messa a fuoco è facilitata dalla rotella meccanica, e in caso di emergenza c’è un vistoso pulsante rosso di stop per fermare tutto all’istante.

Si può controllare anche dall’app per smartphone, e ovviamente si può collegare direttamente ai computer Windows usando il software LaserGRBL oppure ai Mac con LightBurn, elaborando file di svariati formati tra cui BMP, JPG, PNG e DXF.

Arriva a casa da assemblare, ma renderla operativa è facile e questione di pochi minuti grazie alle istruzioni in dotazione. Gli ingombri finali poi sono piuttosto ridotti: siamo infatti intorno ai 65 x 57 x 22 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: invece di 836,99 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete portarvela a casa spendendo soltanto 381,29 €.

In più registrandovi ottenete un buono sconto del 5%. E tenete presente che la spedizione è gratuita e avviene in 3-5 giorni lavorativi in quanto i magazzini in cui sono stoccate queste macchine si trovano in Europa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

