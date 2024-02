TOSIMA W3, il robot che pulisce i vetri da solo

Se già gli aspirapolvere automatici ci hanno tolto la fatica di dover spazzare per terra, figuriamoci quanto possa essere nauseante l’idea di dover pulire le finestre. Sappiate allora che potete automatizzare anche questa comprando TOSIMA W3, un robot che oltre ai vetri è in grado di lavare, pulire e lucidare specchi e piastrelle.

Questo significa che oltre con le finestre potete usarlo per pulire gli specchi, le piastrelle del bagno o della cucina, o persino le porte in legno. Senza dover smontare nulla, ovviamente, perché fa uso di un potente sistema di aspirazione (3.800 Pa) che lo mantiene incollato alla superficie da pulire.

Per tutta questa potenza c’è chiaramente bisogno di una alimentazione via cavo, e in questo caso tra quello che collega l’alimentatore alla presa elettrica (1,5m) e quello che va invece dal robot all’alimentatore (4,5m) c’è abbastanza spazio per poter pulire una superficie di 70-80 metri quadrati senza bisogno di prolunghe.

E per chi se lo stesse chiedendo: in caso di interruzione di corrente c’è un sistema di protezione che fa uso di una batteria per tenerlo incollato per circa 20-30 minuti, chiaramente ad aspirazione minima, senza movimenti. Se la corrente non torna per tempo (mettiamo che non siamo a casa per accorgercene) allora si spegnerà definitivamente. Ecco perché in dotazione troviamo anche una corda di sicurezza per far sì che non cada a terra.

È abbastanza intelligente da regolare la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco che incontra per massimizzare la pulizia, ed è persino in grado di rilevare i bordi evitando così di cadere qualora non ci fossero cornici a determinare lo spazio della superficie da pulire.

Pulisce in automatico con movimenti ad S e al termine è in grado di tornare da solo al punto di partenza, ma volendo col telecomando in confezione è possibile comandarlo manualmente spostandolo a proprio piacimento.

Ciò che lo rende diverso da molti altri è la presenza di un serbatoio da 80 ml per acqua ed eventualmente un detergente. Mentre con gli altri bisogna prima detergere la superficie con acqua e sapone, lasciando che il robot semplicemente pulisca e spazzoli via tutto, TOSIMA W3 invece non ha bisogno di alcun intervento umano perché ogni 5 secondi spruzza in due diverse direzioni una piccola quantità del contenuto del serbatoio, per poi passarci sopra e pensare anche al resto.

Per finire: consuma 90 Watt, il rumore emesso si attesta intorno ai 65 dB, pesa circa 1 kg e in dotazione, oltre alla borsa per riporlo, ci sono ben 12 panni lavabili pronti all’uso.

Dove comprare

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo lo trovate in vendita online a 204 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.