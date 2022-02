Syncwire XC672, caricatore invisibile per auto con 30 Watt PD, le nostre impressioni

Potremmo definirlo il caricatore definitivo per auto: Syncwire XC672 infatti è in grado di spingere a 30 Watt PD (Power Delivery) l’uscita USB-C, potendo così ricaricare a piena potenza iPhone e iPad, nonché i Mac, come MacBook Air per cui tale potenza è sufficiente per la ricarica.

Ci riesce perché è dotato sia della tecnologia Power Delivery Max che della Quick Charge 3.0, quindi è tra i più aggiornati del settore. Dalla scheda tecnica si legge che riconosce il dispositivo collegato e lo ricarica fino a un massimo di 30 Watt quando si collega un dispositivo ad una delle due prese, che sia la più tradizionale USB-A o la moderna USB-C. Se invece si collegano due dispositivi contemporaneamente, entrambe le porte si ridimensionano ricaricando massimo a 12 Watt.

I 30 Watt della USB-C come dicevamo sono particolarmente interessanti perché alcuni computer come i MacBook Air hanno bisogno proprio di tale potenza, quindi questo piccolossimo caricatore per auto può funzionare perfettamente per questo scopo senza bisogno di altro.

Ma i punti di forza di questo caricatore non finiscono qui, perché è tra i più compatti del settore. Si tratta di una eccellente soluzione per chi non ha neppure una porta USB incassata nell’abitacolo, perché il Syncwire XC672 si infila in una qualsiasi presa accendisigari sporgendo soltanto pochi millimetri, quelli necessari per sganciare la maniglia che ne permette l’estrazione in caso di necessità.

E’ inoltre interamente costruito in lega di zinco, un materiale particolarmente resistente al calore, ed incorpora un indicatore LED all’interno della presa USB-A in modo da facilitare il rintracciamento del caricatore anche quando si viaggia in galleria o di notte.

Chi intende acquistarlo trova quindi in questo prodotto una valida soluzione per poter ricaricare velocemente iPhone e iPad quando si viaggia in auto, specialmente quando magari i tempi sono brevi perché ci si è dimenticati di ricaricarli a casa e ci si sta dirigendo in un luogo di lavoro all’aperto e senza prese di corrente.

Noi lo abbiamo utilizzato sia con un cavo Magsafe originale di Apple con iPhone 12 e 13 che con cavi ad alta velocità di ricarica con presa USB-C/Lightning e con USB-C per iPad Pro da 11″ e 12,9 “1 ottenendo tempi di ricarica paragonabili agli alimentatori casalinghi più efficienti: con lo stesso cavo USB-C collegato alle prese USB-C dell’auto iPad Pro neanche cominciava a caricarsi! Possibile anche caricare il MacBook Air M1.

Syncwire XC672 è in vendita su Amazon a 19,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è scontato del 20% (perciò si paga 15,99 euro). Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente d’eccezione.