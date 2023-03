Synology DiskStation DS1823xs+, archiviazione tower fino a 324 TB

Synology ha presentato la DiskStation DS1823xs+, una soluzione centralizzata di archiviazione dei dati in formato desktop.

Con una capacità di archiviazione raw fino a 144 TB pre-espansione, la DS1823xs+ è indicata come perfetta per consolidare i dati non strutturati in uffici e studi, per eseguire il backup di server ed endpoint negli uffici e sincronizzare i file tra dispositivi e sedi diverse oppure per gestire la sorveglianza locale.

L’implementazione è flessibile e può essere eseguita ovunque non sia disponibile un rack server dedicato o un data center.

“La nuova DiskStation DS1823xs+ a otto vani è un server tower desktop potente, in grado di elaborare carichi di lavoro pesanti ed eseguire operazioni multitasking, ad esempio backup continui, l’archiviazione di video di sorveglianza e tanto altro”, ha spiegato Julien Chen, Product Manager di Synology. “Per le sue dimensioni e la capacità, la DS1823xs+ è la soluzione di archiviazione locale perfetta per situazioni in cui lo spazio disponibile è limitato e occorre una risorsa flessibile per eseguire il backup, l’archiviazione e la sincronizzazione dei dati”.

Con oltre 3.100/2.600 MB/s di velocità di lettura scrittura sequenziale e opzioni di configurazione flessibili, la DS1823xs+ supporta applicazioni complesse in settori creativi e orientati ai dati.

Le prestazioni I/O casuale possono essere migliorate aggiungendo volumi di archiviazione SSD SATA o M.2 NVMe oppure designando gli SSD come cache di lettura/scrittura per i volumi HDD.

La connettività 10GbE integrata e le porte 1/10/25GbE o Fibre Channel (fino a quattro, opzionali) – qui i dettagli – supportano applicazioni che fanno uso di ampia larghezza di banda, mentre la possibilità di aggiungere delle unità di espansione Synology DX5174 alla DS1823xs+ significa che è possibile arrivare a un’archiviazione raw totale di 324 TB se le circostanze lo impongono.

La DS1823xs+ usa DiskStation Manager (DSM), sistema operativo basato su browser, semplificando l’amministrazione da remoto con soluzioni di gestione dell’archiviazione, protezione e manutenzione dei dati. Queste includono la sostituzione delle unità da remoto, il monitoraggio della sicurezza e dell’integrità del sistema in cloud nel caso di flotte di server distribuiti e una porta per la gestione OOB (Out-Of-Band) che consente il riavvio, il reset e la risoluzione dei problemi da remoto anche quando il sistema è spento.

Per ridurre al minimo i tempi di indisponibilità del servizio, coppie di server possono essere configurate in una formazione attiva-passiva.

Synology Drive permette agli utenti di accedere, condividere e sincronizzare i file tra PC, Mac e dispositivi mobili, utile per la collaborazione tra dipendenti che lavorano in sede e da remoto, permettendo di di sincronizzare o distribuire file tra uffici di tutto il mondo.

Con Hybrid Share (in abbonamento), le imprese possono sfruttare al meglio tutta la potenza del cloud per sincronizzare con la massima efficienza i dati tra sedi diverse e ampliare l’archiviazione quando occorre.

Mentre la maggior parte dei dati è archiviata al sicuro nei Data Center Synology C2, le cache dei file aperti più spesso vengono gestite sui server Synology locali, in modo da offrire un accesso alle velocità della LAN.

Studiata per usi professionali, Surveillance Station di Synology è una VMS potente e flessibile che supporta oltre 8.300 videocamere IP certificate ONVIF e convalidate.

I prezzi di DS1823xs non sono stati comunicati ma cambiano secondo la configurazione. 1. La capacità di archiviazione utilizzabile può variare a seconda delle unità utilizzate e della configurazione RAID.

I prodotti Synology sono disponibili anche su Amazon.