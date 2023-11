Il tavolino per giardino e balcone diventa pannello solare

I pannelli solari per balconi ed esterni abbondano sul mercato (anche da Lidl), ma nessuno aveva pensato, almeno finora, di creare una soluzione utile anche come tavolino, così come il modello Solar Power Table Plant di Technaxx.

Bisogna ammettere che il nome suona un po’ altisonante per quello che in realtà è un singolo pannello solare montato su telaio e gambe di un tavolino indicato per giardino, cortile e balcone.

Il costruttore assicura che è super facile da montare, installare e usare, anche perché fuori dalla scatola bisogna solo avvitare le viti per fissare le quattro gambe. Sempre nella dotazione è incluso anche un micro inverter già assemblato con potenza in uscita di 400W. Invece i pannelli solari monocristallini che costituiscono il pianale del tavolino offrono efficienza del 20,97% e una potenza massima di 410W.

Permette di ridurre i consumi di energia dell’abitazione immettendo elettricità a 230 V nella rete domestica, con prestazioni sufficienti per coprire il carico base di una casa durante il giorno. La produzione di energia solare giornaliera è compresa tra 1,04 e 1,37 kWh, mentre in un anno si arriva a 380 – 500 kWh.

Il telaio in alluminio è stato progettato per poter inclinare agevolmente il pannello solare alle angolazioni di 20 gradi, 30° e 35 gradi. Non sorprende che il costruttore lo presenti come ideale per terrazzi e come alternativa ai classici pannelli solari per balconi ed esterni.

Tavolo solare Technaxx Solar Power Table Plant, prezzo e disponibilità

È proposto dalla società tedesca Technaxx al prezzo di 951 euro. Diversi prodotti di questo marchio sono disponibili anche in Italia a partire da questa pagina di Amazon: nel momento in cui scriviamo sono disponibili i pannelli solari per balcone ma non ancora il tavolino.

Per le ulteriori informazioni sul Fotovoltaico da Balcone e le relative normative vi rimandiamo a questo articolo di Macitynet. Tutti gli articoli che parlano di casa e domotica sono disponibili nella sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.