Honda EM1 e, in Italia lo scooter con batteria sempre nuova a noleggio

Il primo scooter elettrico di Honda EM1 e per il mercato europeo è pensato per il pubblico più giovane, che vuole spostarsi nel traffico urbano in modo divertente e con praticità, senza emissioni.

È dotato del sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e che permette di ricaricare la batteria a casa, con l’apposito caricabatteria, una comodità, soprattutto per chi è abituato a parcheggiare lo scooter in strada, anche di notte.

Honda riferisce che EM1 e equivale in termini di classe di appartenenza a un 50 cc, ed ha quindi una velocità massima di 45 km/h stabilita per legge. Il motore elettrico è nel mozzo ruota e l’autonomia è di 41,3 km, utile per gli spostamenti quotidiani in città. Tra le caratteristiche di serie spiccano il cruscotto con display digitale, il vano portaoggetti nel sottosella, la presa USB, le pedane per il passeggero e il portapacchi posteriore.

Da questo mese è commercializzato in Italia; comprensivo di caricabatteria è proposto al prezzo di 3.199 euro che include la manutenzione per i primi 36 mesi. La batteria Honda Mobile Power Pack e è a noleggio, pagando un canone di 36 euro al mese, per 36 mesi.

Il produttore riferisce che la formula è stata studiata per tutelare i clienti prendendosi carico dell’efficienza e della durata della batteria per tutto il suo ciclo di vita, assicurando al cliente le prestazioni nel tempo e dell’eventuale sostituzione, fino al riciclaggio della stessa a fine vita.

Il contratto di noleggio garantisce al cliente la certezza di disporre sempre di una batteria in perfetto stato di funzionamento, con una capacità di ricarica sempre superiore al 80% della capacità iniziale.

In caso di rivendita del veicolo il cliente non subirà la svalutazione della batteria, in quanto rivendendo il veicolo provvederà a disdire il contratto di noleggio della batteria ed il nuovo proprietario ne sottoscriverà uno nuovo. Quest’ultimo, a sua volta, potrà contare su una batteria che nel tempo non ha perso efficienza, in quanto continuerà ad essere Honda a garantirne durata e prestazioni.

Interessanti anche le formule di acquisto. Chi intende infatti acquistare Honda EM1 e (caricabatteria compreso) può attivare ad esempio un finanziamento Honda (partner Agos) a 36 mesi con rata mensile da 61 euro e maxi-rata finale di € 1.535,52

Negli scorsi giorni Honda ha dato il via alle vendite in USA dello scooter elettrico Motocompacto che si ripiega trasformandosi in una compatta valigia con maniglia.