Da LIDL il pannello solare per tutti a 199 euro

Ora al supermercato si può comprare anche un pannello solare, e a che prezzo: con il PARKSIDE PBKW 300 A1 Smart in vendita nei negozi LIDL tedeschi si mette mano su un kit con tutto l’occorrente per alleggerire il peso della bolletta spendendo soltanto 190 €.

Quella proposta è una soluzione da balcone che si appende alla ringhiera (possibilmente esposta a Sud) per catturare l’energia solare e convertirla in corrente continua (DC), trasformandola poi in corrente alternata (AC) tramite l’inverter in dotazione e sfruttarla così per alimentare lui ed elettrodomestici.

Com’è fatto il pannello solare LIDL

Il pannello misura circai 110 x 78 centimetri ed è spesso tre centimetri e mezzo. Il telaio è realizzato in alluminio ed è chiaramente certificato IP44 in quanto, essendo esposto all’aperto, deve resistere alla pioggia e alle intemperie.

In confezione c’è tutto quel che serve per metterlo subito all’opera: oltre al pannello solare da balcone c’è l’inverter con modulo Wi-Fi integrato, il cavo per il collegamento di rete, la presa di alimentazione, e ovviamente le istruzioni e i materiali per il montaggio.

Il collegamento Wi-Fi serve per poterlo controllare dall’app Lidl Home, disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e Apple Watch e su Google Play Store per i dispositivi Android.

Prestazioni

Non offre l’indipendenza energetica, ma permette comunque di risparmiare sulla bolletta elettrica. I numeri pubblicati da Lidl danno un’idea più precisa: il singolo modulo da 150 Watt produce intorno ai 100 kWh ogni anno, ma se ne possono collegare due insieme per raddoppiare i due valori.

Di conseguenza, tenendo conto che una famiglia media in Italia ha bisogno di 2.700 kWh annui, con due pannelli (quindi spesa complessiva 398 €) indicativamente si può arrivare a risparmiare il 7,4%, producendo energia sufficiente per alimentare un climatizzatore oppure un frigorifero.

L’azienda promette fino a 25 anni di utilizzo con un rendimento superiore all’80% e offre una copertura di 10 anni di garanzia per il modulo solare. Come dicevamo se ne possono facilmente unire due per arrivare a 300 Watt, ma collegando un secondo inverter di pari potenza si possono collegare fino a 4 pannelli solari insieme.

L’installazione comunque non è per tutti perché il kit usa spine e prese Wieland, perciò c’è bisogno di un elettricista.

Pannelo solare LIDL, disponibilità e prezzi

Per il momento il PARKSIDE PBKW 300 A1 Smart è in vendita soltanto nei negozi Lidl in Germania, ma in futuro potrebbe arrivare anche da noi. Il prezzo come dicevamo è di 199 € per ogni kit da 150 Watt, quindi è particolarmente conveniente.

Per fare un confronto, il Beem Energy da 300 Watt costa 680 € (contro il 398 € di due pannelli Lidl necessari per poter raggiungere la stessa potenza) e non si può appendere alla ringhiera del balcone.

Di più su Lidl in questa pagina del sito; per casa e domotica invece potete sbizzarrirvi sfogliando quelli catalogati nella sezione CasaVerdeSmart.