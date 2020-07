TCL presenta il suo sistema per estendere la smart home TCL Linkhub WiFi Mesh AC1200

TCL Communication ha annunciato LINKHUB WiFi Mesh AC1200, un dispositivo che permette di estendere la connettività e consente di trasformare la propria casa in una Smart Home collegando più dispositivi fra loro, con un’applicazione dedicata per la regolazione delle impostazioni, il parental control, la gestione della connessione degli ospiti e altro ancora.

Il sistema LINKHUB Wi-Fi Mesh è una soluzione Wi-Fi che permette di interfacciare 2 nodi per assicurare fino a 260 metri quadrati di Wi-Fi ad alta velocità per lo streaming video, il gaming e il lavoro, e fino a 400 metri quadrati con l’aggiunta di un terzo dispositivo.

Il produttore spiega che ogni nodo può interfacciarsi con altri, fino a un massimo di 9 per estendere la rete Wi-Fi a tutta la casa e gestire liberamente la rete in base alle proprie esigenze e ai singoli spazi. Due antenne di segnale integrate in ogni dispositivo permettono eliminare le zone morte e sfruttare un segnale forte e affidabile tramite la tecnologia beamforming, che riduce al minimo le interferenze.

Il sistema LINKHUB Wi-Fi Mesh è facile da configurare, anche istantaneamente utilizzando le impostazioni di fabbrica di preaccoppiamento del sistema. Selezionando una qualsiasi unità da collegare a Ethernet, tutte le impostazioni si sincronizzeranno automaticamente all’interno del pacchetto.

La funzione Fast Roaming fornisce connessione continua permettendo di muoversi di stanza in stanza senza perdere velocità nella connessione. Il dispositivo è in grado di rilevare dinamicamente dove il segnale deve essere reindirizzato per una copertura ottimizzata e ampliata. A differenza di un extender Wi-Fi, è necessario un solo SSID per l’intero sistema LINKHUB Mesh Wi-Fi.

Il sistema LINKHUB Mesh Wi-Fi System è ideale per le case di grandi dimensioni, ma anche per hotel o piccole imprese, con tre unità mesh che supportano fino a 90 utenti Wi-Fi in simultanea. È possibile estendere la copertura implementando fino a nove router LINKHUB Mesh Wi-Fi.

La rete è gestibile con l’app dedicata del sistema mesh: è possibile modificare le impostazioni di base, tra cui la password e l’accesso alla rete, e creare connessioni Wi-Fi separate e sicure per gli ospiti. È inoltre possibile programmare gli orari di accessibilità per i bambini, grazie alle funzioni di parental control.

LINKHUB Wi-Fi Mesh AC1200 sarà presto disponibile a partire da €129,99, nelle colorazioni Pink e Blue.