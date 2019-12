Teclast F6 Plus 13,3 pollici, il notebook convertibile con 8GB di RAM in offerta lancio a 288,95 euro

Arriva il successore diretto dell’acclamato F6. Prende il nome, senza troppa sorpresa, di Teclast F6 Plus, che migliora in tutto il suo diretto predecessore. Si tratta di un notebook, meglio un ultrabook, da 13,3 pollici di diagonale, con 8GB di RAM e 256 GB di SSD. Al momento si acquista a 288,95 euro, prezzo che viene scontato automaticamente nel carrello.

Teclast F6 Plus Notebook è dotato di una cerniera che permette allo schermo di ruotare di 360 gradi, così da trasformare il notebook in un vero e proprio tablet, con sei diverse modalità di utilizzo del portatile.

Propone uno schermo Full HD IPS da 13,3 pollici, alimentato dal processore Intel Gemini Lake N4100, supportato e coadiuvato da ben 8 GB di RAM per un multitasking avanzato, sempre fluido, e 256 GB di memoria SSD.

Teclast F6 Plus propone anche un’uscita Micro HDMI, che consente il collegamento a monitor, TV o proiettori, dunque perfetto anche per creare un home theater domestico. A livello di connettività supporta il WiFi dual band 2,4GHz e 5,0GHz, per una navigazione ad alta velocità.

Ricapitolando sulle caratteristiche hardware:

Processore : Intel Gemini lake N4100

: Intel Gemini lake N4100 GPU : Intel 9th UHD Grafica 600

: Intel 9th UHD Grafica 600 RAM : 8GB LDDR4

: 8GB LDDR4 ROM : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 Display: 1920 x 1080 IPS

Il notebook offre un design particolarmente elegante e minimale in lega di alluminio ad alta resistenza, ma leggero. Oltre alla porta Micro HDMI dispone di un ingresso USB-C, mentre a livello multimediale non manca una camera frontale da 2 MP per le foto, che consente anche di chattare in video conferenza.

Teclast F6 Plus pesa 1,6 kg, e ha dimensioni pari a 32,00 x 21,00 x 1,80 cm. Solitamente costa circa 450 euro, ma al momento lo si acquista a 288,95 euro, con il prezzo che sarà aggiornato al ribasso automaticamente nel carrello.

