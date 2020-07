Teclast F7S, il notebook ultra snello da 14,1 pollici con CPU Intel e 8GB RAM in offerta lampo a 284,59

Se c’è un brand cinese che nel corso degli anni ha saputo farsi strada sul palco dei notebook low cost, questo è certamente Teclast. L’ultimo sforzo della società prende il nome di Teclast F7S, un portatile da 14,1 pollici, adatto per l’ufficio e il business, con un multitasking che può fare affidamento su 8 GB di RAM. Al momento si trova in offerta lampo a 284,59 euro.

Perfetto per un uso quotidiano standard, il portatile è dotato di uno schermo IPS da 14,1 pollici e risoluzione di 1920 x 1080. Basato sul processore Intel Apollo Lake Quad Core da 1.1GHz, e fino a 2.4GHz, si tratta del chip N3350, coadiuvato da ben 8 GB di RAM e da un SSD da 128 GB. Non manca neppure una camera frontale da 2 MP, così da essere pronti alla video riunioni, sia in ambito domestico, che lavorativo. Al suo interno una batteria da 5000mAh che porta la durata da 4 a 6 ore, a seconda dell’utilizzo che se ne farà.

Arriva naturalmente con Windows 10 e offre prestazioni che sicuramente daranno soddisfazione alla totalità degli utenti standard, che necessitano del portatile per l’utilizzo Office, per navigare sul web e, in generale, per lavorare e divertirsi. E’ il portatile adatto per tutti coloro che necessitano di una grande diagonale dello schermo, che in questo caso è da 14,1 pollici, ma senza rinunciare a cornici ben ottimizzate, con una dimensione totale della periferica che rimane assolutamente portatile.

A livello di connettività offre una uscita mini HDMI per il collegamento del portatile ad un monitor esterno o alla TV del soggiorno, oltre a proporre due USB 3.0.

Solitamente per il portatile viene richiesto un prezzo di listino che sfiora 500 euro, ma al momento lo si acquista in offerta lampo 284,59. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.