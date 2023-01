Telecamera Tuya a 17,42 €, fa anche da baby monitor

Se volete una telecamera per la videosorveglianza della casa che all’occorrenza possa trasformarsi anche in un utile baby monitor allora non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su quella di Tuya che, per poche ore, vi costa soltanto 17,42 €.

Questa videocamera di sicurezza ha tutto quel che serve a un dispositivo di questo tipo, specie dal punto di vista delle tecnologie adoperate.

Si può infatti controllare a distanza dallo smartphone, sicché una volta connessa alla rete WiFi di casa (attenzione: supporta solo le reti a 2.4 GHz quindi verificate prima che il vostro router sia in grado di emetterle visto che alcuni dei più moderni ormai operano soltanto a 5.0 GHz e non consentono di attivare una seconda rete a quest’altra frequenza) potrete dare un’occhiata a quel che sta inquadrando da ogni parte del mondo.

Incorpora sia un altoparlante che un microfono, molto utili non solo per ascoltare i suoni e i rumori presenti nell’ambiente ma anche per parlare attraverso di essa come in una specie di videocitofono.

Ci sono anche diversi sensori che abilitano il riconoscimento dei movimenti, dei suoni e degli esseri umani, quindi si possono impostare notifiche personalizzate per queste casistiche in modo da essere avvisati tempestivamente quando viene rilevato anche solo uno di questi.

Registra in Full HD a 1080p ed usa gli infrarossi per garantire una buona visione notturna anche quando le luci della stanza in cui si trova sono spente.

La testa può essere ruotata di 360° in orizzontale e di 70° in verticale, in modo da potersi guardare intorno con facilità. E quel che vede può anche essere registrato e riversato su una microSD da acquistare a parte (da massimo 128 GB) oppure direttamente sul cloud di Tuya.

Non è una di quelle telecamere che si fissano al soffitto ma piuttosto utilizza un’ampia base che permette di appoggiarla su qualsiasi mensola o mobile. Per tale ragione e per il fatto che incorpora un altoparlante e un microfono, l’azienda ha pensato bene di dotarla della funzione di baby monitor in modo tale da poterla usare anche di notte per tenere un orecchio teso sulla stanza dei bambini.

La promozione

Normalmente costa 43,54 € ma in questo momento c’è uno sconto del 60% che permette di comprarla per 17,42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.