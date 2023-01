Amazon prepara il lancio della serie Tomb Raider

Fonti di Hollywood Reporter si dicono sicure del fatto che Amazon stia creando una serie TV su Tomb Raider da lanciare ovviamente su Prime Video, con Phoebe Waller-Bridge che sarà la produttrice esecutiva e scriverà la sceneggiatura.

Non è certo chi potrebbe recitare nella serie, ma è facile escludere protagoniste come le più recenti interpreti Angelina Jolie o Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft. Secondo quanto riferito, la serie è ancora in fase di sviluppo.

Il lancio di una serie TV sul personaggio su Prime video non è comunque sorprendente. Amazon sta, infatti, pubblicando il prossimo gioco Tomb Raider e Waller-Bridge ha precedentemente stipulato un accordo triennale con il colosso dell’e-shopping che include progetti come il nuovo adattamento Sign Here. Le fonti per The Reporter affermano che Amazon è stata “aggressiva” nel perseguire un rinnovo dell’accordo alla fine dello scorso anno.

La voce arriva mentre i programmi TV basati sui giochi godono del loro momento di gloria. The Last of Us della HBO ha già ricevuto consensi unanimi, tanti da ottenere una seconda stagione. Sony, nel frattempo, sta preparando il lancio di serie TV dedicate a God of War, Gran Turismo e Horizon, che sono previsti pr il lancio su Netflix e Prime Video. Una serie di Tomb Raider rafforzerebbe il catalogo basato sui videogiochi di Amazon e lo aiuterebbe a competere con rivali come Netflix, che ha già successi come Arcane.

Anche Amazon non è stata timida nel inseguire potenziali blockbuster. Secondo quanto riferito, la società ha speso 1 miliardo di dollari per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ad esempio. Mentre uno spettacolo di Tomb Raider non sarà certamente così costoso, il coinvolgimento di Waller-Bridge suggerisce che il colosso è comunque desideroso di ottenere un successo cinematografico.

Amazon ha faticato a imporre le proprie serie come migliori nelle classifiche di streaming l’anno scorso, ma puntare sui videogiochi potrebbe essere l’arma segreta per poter competere contro i successi di Netflix come Stranger Things.