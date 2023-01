Hub e caricatore USB-C in sconto a partire da 11,19 €

Se vi serve un hub per espandere le porte del MacBook oppure se cercate un caricatore potente e portatile per ricaricare l’iPhone a piena velocità, date un’occhiata alle offerte in corso sul sito ufficiale di Ugreen perché ci sono alcuni accessori che potrebbero fare proprio al caso vostro.

Gli hub

Se tra i vostri interessi c’è quello di collegare più periferiche contemporaneamente al computer passando per una sola porta USB-C, allora l’hub è l’accessorio ideale perché concentra in poco spazio proprio questa caratteristica.

Nel caso della promozione attuale potete scegliere tra due modelli che differiscono nel numero di ingressi disponibili – e di conseguenza nel prezzo.

Il più costoso dei due mette a disposizione 3 porte USB-A 3.0 per collegare tastiera, mouse e altri dispositivi via cavo, volendo anche dei dischi esterni per trasferire i dati da una parte all’altra. C’è poi una presa HDMI con supporto alla risoluzione 4K e due slot per schede, una microSD e una SD.

Questo hub costa 29,99 € ma se inserite il codice 7041014 nel carrello entro il 30 gennaio risparmiate il 13,34% quindi lo pagate 25,99 €.

L’altro hub in promozione è concettualmente più semplice ma non meno intrigante. Mette infatti a disposizione quattro porte USB-A 3.0 alle quali collegare tastiera, mouse, fotocamere, dischi esterni, telefono, lettori di carte, penne USB e via dicendo, e c’è una presa USB-C passante per poter contemporaneamente alimentare il computer dallo stesso dispositivo, quindi di fatto nel caso dei MacBook si andrà ad occupare l’unica presa disponibile potendo però continuare ad alimentarlo mentre si espandono le porte.

Questo modello costa 16,99 € ma inserendo il codice 7033620 nel carrello entro il 30 gennaio si risparmia il 20,01% quindi viene a costare 13,59 €.

Il caricatore

Se invece quel che vi serve è un caricatore USB-C da affiancare a quello Apple (magari da lasciare in ufficio o da tenere sempre pronto in borsa e lasciare l’originale a casa) per ricaricare l’iPhone, c’è in sconto quello di Ugreen da 20 Watt con supporto alla tecnologia Power Delivery 3.0 che assicura alta velocità di ricarica, riconoscimento del dispositivo collegato e compatibilità con tutti i telefoni che usano la presa USB-C per la ricarica.

Costa 13,99 € ma col codice 6045020 il prezzo viene tagliato del 20% quindi costa 11,19 €.