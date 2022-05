Telegram sta testando funzioni premium a pagamento

Telegram sta testando funzionalità che potrebbero essere proposte in abbonamento. I beta tester dell’app per iOS hanno individuato specifici riferimenti nella versione 8.7.2 dell’app. A riferirlo è il sito Android Police, evidenziando un nuovo pacchetto di adesivi ed emoji con cui reagire, elementi che gli utenti potrebbero sbloccare solo «iscrivendosi a Telegram Premium».

Non esiste al momento al Telegram Premium e a richieste di delucidazioni da parte di The Verge, la piattaforma non ha rilasciato commenti.

Da tempo si vocifera di una versione Premium di Telegram, con funzionalità da offrire in abbonamento che, alla stregua di quanto già avviene con Twitch e Discord, consentono di personalizzare l’esperienza d’uso e migliorare i servizi. Nel 2020 Pavel Durov, fondatore di Telegram, aveva riferito che il progetto viaggiava ad un ritmo che lasciava intravedere il miliardo di utenti e che quando un progetto raggiunge queste scale, ci sono due possibilità: “cominciare a farci soldi o vendere l’azienda”, spiegando che non era sua intenzione vende ma cominciare a generare ricavi, “in accordo ai nostri valori”. Non ci dovrebbero essere pubblicità diffuse, ma solo sui canali pubblici e l’introduzione di una versione premium.

Gli utenti dell’ultima beta di Telegram per iOS – scrive Android Police – possono inviarsi a vicenda reazioni quali cuore esplosivo e fantasma volante, un adesivo con una papera gialla triste e altre reazioni che prima non erano disponibili. Anche i destinatari di queste reazioni dovranno disporre di un account Premium per la visualizzazione (inviando una nuova reazione, gli utenti non Premiium ricevono una richiesta di registrazione).

Pochi giorni addietro l’ultimo upgrade di Telegram ha portato nuovi suoni personalizzati, bot per gli acquisti, e altro ancora.

