Telemetro laser HOTO in offerta a 35,99 euro

Se state ristrutturando casa il telemetro è uno di quegli strumenti che vi permettono di risparmiare molto tempo e fatica perché in un click sostituisce quel che dovreste fare manualmente con un comune metro. Al momento cen’è uno ottimo di HOTO in offerta a 35,99 euro.

Si tratta di uno dei misuratori laser più piccoli che trovate in commercio: misura infatti all’incirca 7,5 x 3,5 x 1,7 centimetri ed è di forma squadrata ed elegante, tanto che può entrare facilmente in un taschino. Incorpora uno schermo OLED a basso consumo energetico che risulta nascosto quando è spento, grazie alla verniciatura antigraffio e anti-impronta che lo riveste.

E’ alimentato da una batteria che si ricarica tramite USB-C e accensione e funzionamento si gestiscono attraverso un unico pulsante. Basta un click per avviare la misurazione, che viene portata a termine in appena 0,2 secondi con un margine di errore di massimo 2 millimetri grazie all’impiego di un doppio trasmettitore e laser di classe II. L’utente può decidere se far partire la misurazione dalla coda o dalla testa del dispositivo, in modo da poter portare a termine anche le misurazioni più strette: questo telemetro infatti può misurare distanze comprese da un minimo di 5 centimetri ad un massimo di 30 metri, funzionando quindi in tutte le case di piccole e medie dimensioni.

Presenta un foro per una più facile impugnatura, ma la funzione più interessante è la compatibilità con l’app Mi Home, dalla quale è possibile archiviare le misurazioni, leggerle sul momento direttamente dallo smartphone (collegato via Bluetooth) e, soprattutto, sfruttare la fotocamera per scattare una fotografia di un mobile o una stanza per poterci poi sovrapporre le misurazioni e per usare le funzioni di creazione delle planimetrie, in modo da poter poi esportare il tutto e condividerlo con amici, parenti o chi sta dando una mano nella ristrutturazione.

Il misuratore laser di HOTO costa 45,99 euro ma al momento è scontato del 22%, quindi lo pagate 35,99 euro.

Il misuratore laser di HOTO costa 45,99 euro ma al momento è scontato del 22%, quindi lo pagate 35,99 euro.