Da Telepass nuove tariffe, anche giornaliere e offerta Young

Telepass ha annunciato che dal 1 luglio 2024 sarà operativo il “nuovo posizionamento” sul mercato consumer, in altre parole un aumento delle tariffe, ma anche nuove offerte per attrarre clienti più giovani meno propensi agli spostamenti in auto.

Il telepedaggio diventa solo uno, ma non il principale, dei servizi dell’ecosistema di Telepass (società del Gruppo Mundys), con offerte “intorno alla persona”, focalizzate sui centri urbani. Il canone Base – quello in precedenza ribattezzato Family – passerà da 1,83 a 3,90 euro al mese, ma con due targhe associate all’abbonamento.

Il progetto denominato “Top 50 Cities” punta sulla capillarità dell’offerta, anche geografica, promettendo di migliorare – grazie alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali – l’esperienza di viaggio e risparmiare tempo in tutte le principali città italiane, non solo in quelle più grandi. In aggiunta, sono previsti investimenti indicati come in grado di garanrtire standard qualitativi di tipo “premium”.

L’offerta “Pay per Use” prevede l’addebito di una fee “giornaliera” per il solo giorno di utilizzo del servizio.

Per i clienti più giovani – che sono meno propensi all’utilizzo di un’automobile per i propri spostamenti – ma anche per facilitare la mobilità dei turisti, non solo italiani, nella nostra penisola, la società prpoporrà l’offerta Young.

Si tratta di una soluzione smart, attivabile tramite carta di credito o di debito, che includerà i principali servizi legati alla mobilità presenti nella piattaforma Telepass, ad esclusione del telepedaggio e del relativo dispositivo di bordo.

L’azienda afferma di essere al lavoro per migliorare la sicurezza informatica dei dati dei clienti e delle transazioni e sottolinea il rispetto dei dati del cliente, ” tanto da aver deciso di non cedere in alcun modo i loro dati a terzi parti per scopi commerciali o altre finalità”.

