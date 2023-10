Telepass Verde si propone come il futuro sostenibile per una mobilità responsabile

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, Telepass sta facendo un passo in avanti verso una mobilità sempre più verde e sostenibile. L’azienda ha, infatti, presentato un nuovo dispositivo per il telepedaggio, il Telepass Verde, che si pone come un esempio tangibile di come sia possibile coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale.

Il Telepass Verde è realizzato con materiale recuperato dai dispositivi Telepass non più utilizzati. A differenziarlo dai precedenti modelli un’iconica colorazione verde, che richiama per l’appunto la sostenibilità, ottenuta dal riciclo delle scocche grigie e gialle dei vecchi dispositivi dismessi. Questo nuovo dispositivo on board è disponibile in edizione limitata, fino ad esaurimento scorte, per i nuovi clienti Telepass che aderiranno all’offerta Telepass Plus. Inoltre, a partire dal 1 ottobre, anche i clienti Telepass esistenti potranno richiederlo in sostituzione del loro vecchio dispositivo.

Tutto Green…

La sostenibilità è naturalmente centro di questa iniziativa, non solo nell’aspetto del dispositivo stesso, ma anche nel packaging e nelle istruzioni. Il packaging, infatti, è realizzato con materiale riciclato, mentre il manuale di istruzioni è stato dematerializzato, diventando completamente paperless e accessibile tramite un QR code. Si tratta di un approccio che consente di ridurre al minimo l’impatto ambientale del Telepass Verde.

Non solo pedaggi…

Ricordiamo che la sostenibilità nasce da un impegno aziendale più ampio. Telepass ha acquisito Wash Out, una startup specializzata nei servizi di car care, che offre il lavaggio dell’auto a domicilio con prodotti waterless e 100% ecologici. Questa innovazione garantisce un risparmio di 160 litri di acqua rispetto a un normale autolavaggio, senza produrre scarti al suolo.

L’impegno di Telepass per la sostenibilità, come ricorda la stessa società nel comunicato stampa di presentazione, si allinea con il Climate Action Plan del Gruppo Mundys per contrastare il cambiamento climatico. L’azienda si impegna a ridurre le emissioni di gas a effetto serra a breve, medio e lungo termine, favorendo la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile.

